La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que no acudirá al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 que se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, por lo que su entrada se lo regalará a una mujer que ame el deporte.

Durante la presentación del evento deportivo en el Complejo Cultural Los Pinos, la mandataria federal dijo que la organización le otorgó el boleto para asistir, pero que lo sorteará.

“ Le voy a dar mi boleto a una niña, una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea una amante del futbol ”, reveló.

Sheinbaum agregó que más adelante definirán el sistema para elegir a la ganadora que podrá asistir histórico evento.

“ Se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol ,” detalló.

El Mundial del próximo año será organizada por Estados Unidos, Canadá y México, que recibirá 13 encuentros, cinco de ellos en la capital. Guadalajara y Monterrey, serán otras sedes en el país que recibirán el resto de los partidos.

Asimismo, la presidenta informó que las obras de infraestructura federales que el gobierno lleva a cabo para la Copa Mundial de 2026 estarán terminadas a tiempo para el inicio del torneo el próximo 11 de junio.

Entre esas obras se encuentran:

Remodelación de las dos terminales del aeropuerto internacional Benito Juárez

de las dos terminales del aeropuerto internacional Benito Juárez Construcción de un tren que conectará el aeropuerto Felipe Ángeles, localizado en Santa Lucía, a casi 50 kilómetros de la Ciudad de México

De acuerdo con la titular del Ejecutivo, en la remodelación del aeropuerto capitalino el gobierno federal invertirá el equivalente de 489 millones de dólares.

Foto: EFE/José Méndez

“Es un momento no solamente de ver el mejor futbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México, no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive en nuestro país” dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa.

Sheinbaum dijo que además de eso se realizarán otras obras con aporte del gobierno federal en la ciudad de Monterrey y Guadalajara en el occidente. Pero dijo que los detalles los darían a conocer la próxima semana.

El icónico estadio Azteca, que será el primer escenario en la historia en recibir tres inauguraciones de la Copa del Mundo, está cerrado y está siendo remodelado desde el año pasado, pero la inversión la está realizando una empresa particular.

Sheinbaum también dijo que el país espera la visita de 5.5 millones de visitantes adicionales en las tres sedes.

“Será un momento muy especial con una derrama económica muy importante, pero vamos a estar listos en unos meses”, dijo Sheinbaum. “México está listo para recibir el Mundial”.