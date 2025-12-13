La cantante Dua Lipa se sumó, una vez más, a la tendencia de transparencias al estilo braless. Esta vez lo hizo al llevar una espectacular blusa café de estilo cut out, con estampado de leopardo en color dorado.

Combinó la pieza con una falda de lápiz a juego, una bufanda amarilla y una bolsa de cuero en color café. Recogió su cabellera en un moño alto, llevó llamativos aretes dorados, así como un enorme reloj y, por su puesto, su anillo de compromiso.

Las fotografías de Dua Lipa salen a la luz luego de que terminara su gira mundial Radical Optimism, tras 92 shows en todo el mundo. Cerró la gira el 5 de diciembre con una presentación en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Había iniciado la gira, que lleva el nombre de su último álbum de estudio, en Singapur, en noviembre de 2024. En un emotivo mensaje escribió: “Qué vida. Qué alegría. Gracias, Radical Optimism, por este año y medio tan gratificante”.

“¡92 conciertos desde mayo pasado, por todo el mundo con los mejores! Gracias, Ciudad de México, por su amor y energía, y por invitarnos durante tres noches. Increíblemente agradecidos. Todavía lo estoy asimilando, quizás me lleve un segundo... pero por ahora, gracias y los quiero muchísimo”, agregó.

Además del éxito profesional, pasa un gran momento personal con su prometido Callum Turner. En entrevista con la revista Vogue de Gran Bretaña, habló sobre sus planes familiares y dijo que le preocupa cómo el hecho de tener hijos encajará con su carrera como estrella pop.

“Me encantaría tener hijos algún día. Pero es como la constante pregunta de cuándo llegaría el momento ideal: cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira, y cuánto tiempo libre tendría que tomarme”.

“Creo que es una de esas cosas que pasan cuando pasan. Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos”.

También añadió que está muy emocionada por su compromiso. “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.

Antes de hablar de sus planes de boda, Dua Lipa se toma su tiempo.

“Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este período. Nunca he sido de las que realmente han pensado en una boda ni han soñado con qué tipo de novia sería. De repente, pienso: ‘¿Qué me pondría?’”, añadió.

Dua y Callum se vincularon por primera vez en enero de 2024 y, según se informa, se comprometieron durante la Navidad de 2024.