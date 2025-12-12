Finalmente, Fátima Bosch llegó este jueves a su natal Tabasco para cumplir con su primer compromiso oficial como Miss Universo 2025 en México luego de su intento fallido de pasar desapercibida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez al arribar a nuestro país.

De acuerdo con El Universal, la tabasqueña tomó un segundo vuelo que salió de la terminal aérea de la Ciudad de México a Villahermosa, en esta ocasión acompañada de su madre, Vanessa Fernández.

Luego de haber sido interceptada por la prensa en la Ciudad de México que le preguntó sobre la polémica que hay sobre su coronación, en esta ocasión su familia la sacó por una puerta especial del aeropuerto tabasqueño con lo que impidió pasar nuevamente por tan incómodo momento.

¿Cuándo será el desfile de bienvenida de Fátima Bosch en Tabasco?

De acuerdo con una conferencia del gobernador del estado Javier May, este domingo 14 de diciembre habrá un desfile de bienvenida para Fátima Bosch quien regresa a Tabasco coronada como Miss Universo 2025.

"Invitó a todas y todos los tabasqueños a darle la bienvenida en el marco de la Gran Caravana Navideña que se tiene preparada para esa fecha", dijo el mandatario el pasado 1 de diciembre.

Por su parte, en las redes sociales del Estadio Centenario, donde se recibirá a la cuarta mexicana en ganar Miss Universe, informaron que "Fátima Bosch recorrerá las calles de Villahermosa en un gran desfile que partirá del Malecón y concluirá en el velódromo de la Deportiva ".

¿Cuál es la ruta del desfile de Miss Universo?

Aquí los detalles de la ruta del desfile de Miss Universo 2025:

Se realizará el domingo 14 de diciembre a las 4:00 de la tarde

El Estadio Centenario abre sus puertas a las 2:00 de la tarde

Recorrido inicia: Malecón Carlos A. Madrazo

Malecón Carlos A. Madrazo Sigue por: Templete Oficial

Parque los Guacamayos

Curva del Diablo

Hospital de Pemex

Fuente del Chorro

Termina en el Estadio Centenario 27 de febrero

La Gran Caravana Navideña 2025 realizará su tradicional recorrido, pero en esta ocasión está confirmada la presencia de la tabasqueña