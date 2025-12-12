La bomba que soltó Melenie, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, sobre el distanciamiento que tiene con su madre por la relación que inició con Cibad Hernández casi inmediatamente después de divorciarse de Cruz Martínez, sigue trayendo consecuencias al grado que el exfutbolista arremetió contra la cantante.

"Que ella guarde silencio es una agresión pasiva, es una violencia pasiva hacia nuestra hija y hacia la familia ", dijo el exjugador del Tigres y actor en entrevista con medios de comunicación luego del hate desatado en redes al cual también se sumaron los comentarios que hizo la conductora Paty Chapoy llamándole la atención a la joven de 26 años en televisión nacional por expresar su punto de vista.

Cabe recordar que hace unos días Melenie Carmona hizo un en vivo en TikTok donde dijo que la relación que inició Alicia Villarreal con el influencer, que es 10 años menor, a ella y a sus hermanos les tomó por sorpresa por lo que necesitaban tiempo para asimilar todos los cambios que sufrieron dentro de casa.

Desde el proceso de divorcio de su madre con Cruz Martínez tras más de 20 años de matrimonio hasta la revelación del noviazgo a tan sólo 18 días de haber firmado los papeles.

"Mi mamá nos dijo que tenía pareja en agosto y ella firmó los papeles de divorcio con Cruz finales de julio... yo sí le pedí a mi mamá ser prudente. Mi mamá nos dijo que tenía pareja un lunes y el jueves subieron un video besándose", comentó en su momento Melenie.

Tras el recuento que hizo Paty Chapoy sobre el apoyo económico que presuntamente recibe la joven por parte de su madre, Carmona le pidió desde sus redes sociales a la periodista que no opinara en un tema familiar.

Sin embargo, en esta ocasión la prensa lo buscó para preguntarle directamente de lo que ocurre alrededor de los comentarios de Melenie.

El exfutbolista arremetió contra su exesposa Alicia Villarreal a quien criticó por guardar silencio ante los comentarios en redes y de la periodista de espectáculos.

"Si sabe realmente la verdad y tienes el poder, porque tienes un gran poder de convocatoria como artista importante que eres, de frenar y no lo haces, eso es una violencia hacia la familia", sentenció.

Aseguró que Melenie siempre va a estar de lado de Alicia Villarreal, pero que de momento no entienden porque la cantante se ha mantenido al margen de los señalamientos contra su hija.

"Lo que no entendemos es que está pasando, sabiendo las cosas como son y dejes fluir la información. Dejes fluir y provocar al momento de omitir ciertas cosas para aclarar el hate hacia mi hija ¿Das el permiso, la autorización que una persona le llame la atención a mi hija y se atreva a decir que es una mantenida?

"Pero sabes que no es así, que ha vivido mi hija bajo ese hogar que mi hija que lo respeta, pero que a veces no sales a defender eso, yo creo que ahí es donde está (el problema)", criticó el exesposo de Alicia Villarreal.

Arturo Carmona justificó la postura de Melenie y respaldó que en su hija en el en vivo hablara de cómo se está ajustando a la nueva vida que su madre decidió pese a las peticiones de ser "no ser tan descarada" para tener tiempo de que les "cayera el 20".

"Obviamente mi hija está harta de tantas cosas que se le atacan públicamente y mi hija se defendió de esta manera públicamente por cosas que son para mí muy injustas", afirmó el exfutbolista.