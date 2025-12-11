TE RECOMENDAMOS
Después de más de un año de señalamientos y críticas, la mamá de Ángela Aguilar se habría pronunciado al respecto sobre todo lo que se dice sobre su hija; a través de sus redes sociales Aneliz Álvarez defendió a Ángela con un contundente mensaje que compartió. ¿Qué dijo? Te contamos.
Si alguien se ha mantenido lejos del escándalo de Ángela Aguilar y Christian Nodal esa ha sido Aneliz Álvarez, la mamá de la joven de 22 años, quien en pocas ocasiones ha hablado sobre la polémica que rodea a su hija y a su yerno, quienes comenzaron su romance en mayo de 2024, tan sólo unos días después de que el cantante de regional mexicano terminara con Cazzu.
En la entrevista que Ángela Aguilar tuvo con Adela Micha, ella aseguró que su mamá siempre la ha apoyado a lo largo de su vida y, sobre todo, con su relación con Nodal; en su momento, el intérprete de “Adiós, Amor”, también agradeció a su suegra por “ponerse de su lado” y contribuir a que él fuera bien recibido en su familia.
Es por todo esto que la mamá de Ángela Aguilar no habría dudado en protegerla y mostrar su apoyo: a través de su cuenta de Instagram, compartió una historia de un grupo de fans de la cantante.
En la publicación que Aneliz Álvarez compartió en sus historias se aprecia a Ángela junto con un mensaje sobre la violencia digital que dice lo siguiente: “La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes”. Con este mensaje es como la mamá de Ángela estaría mostrando su apoyo y también su opinión respecto a la polémica.
Dicha foto de Ángela es de sus más recientes conciertos, los cuales forman parte de su gira Libre Corazón, la cual se ha llevado a cabo en Estados Unidos a pesar de la baja asistencia y de que algunos shows fueron cancelados con antelación.
Sobre este tour, a Ángela Aguilar únicamente le faltan por cumplir dos fechas: la del 12 de diciembre en California y la del 13 de diciembre en Las Vegas; se espera que ambas presentaciones estén completamente llenas.
