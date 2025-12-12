A las fans de Christian Nodal no se les va ni una. Ahora cacharon a las integrantes de la banda musical del cantante haciéndole gestos a Ángela Aguilar en pleno escenario ¿No la soportan?

En redes sociales están reviviendo un video de un concierto tomado hace meses donde, cómo se ha hecho costumbre, el ganador del Grammy invita a su esposa al escenario.

Pese a que es recibida en medio de aplausos y con un beso de su marido, se ve al fondo a la artista que toca el contrabajo y a la violinista haciendo muecas mientras ven a Ángela saludando al público.

Nodal intenta besarla, Ángela le pone la mejilla y lo abraza, al momento la contrabajista no disimula la risa, abre los ojos y se tapa la boca de sorpresa para luego voltear a ver a la violinista, quien hace un gesto despectivo y se toma de la cabeza.

Por supuesto que la suspicacia no se ha hecho esperar, los detractores de la pareja, que desde que están juntos se han mantenido en el ojo de las críticas, han empezado a decir que tal vez la reacción de las artistas, especialmente de la violinista, sea porque "algo" le saben al cantante o por alguna supuesta infidelidad.

Sin mayores argumentos que los gestos y miradas de las integrantes de la banda de Nodal, los detractores andan "pensando mal" e incluso compartieron otro video en que el sonorense en otro de sus conciertos le comparte de la botella de tequila que estaba tomando.

¿Quién es la violinista de Nodal?

Ni tarde ni perezosos, los cibernautas ya investigaron la identidad de la violinista de Nodal, quien fue identificada como Esmeralda Canapé, y efectivamente su presencia en el escenario no es fortuita.

Es una artista que forma parte del equipo de Christian que va a las giras nacionales e internacionales con el resto de los músicos junto con la contrabajista que también se está viralizando.

En su cuenta de TikTok comparte momentos de los ensayos, puesta de escenario, conciertos y de hasta la colaboración que ha realizado con otros artistas y proyectos.

Esmeralda, por la nueva popularidad que está tomando, están comentando que se parece a Cazzu, dado a su altura y complexión, otros "le están dando permiso" de ser "fan de la relación" de Nodal.

" Amiga, si te organizas, en enero estás casada "

" " Nada que ver con la pelona, está belleza si tiene talento y hermosura "

" " Enamóralo, pero no te enamores "

" "Si eres fan de la relación, te perdonamos....Tu nada más éntrale, que nosotros te apoyamos "

" "Ya mismo sale la Angela con que está aprendiendo clases de violín"

Pese a que los comentarios se enfocan en la vida amorosa de Nodal y Ángela, muchos más cibernautas reconocen el talento que tiene Esmeralda para tocar el violín e interpretar música regional y otros géneros.