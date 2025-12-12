Sin duda, el fin de año no será tranquilo para Ben Affleck, pues tendrá una difícil decisión que tomar, ya que sus dos exesposas le están exigiendo que pasen con ellas la Navidad; la situación se ha puesto tan tensa que el actor no sabe qué hacer, porque Jennifer Lopez y Jennifer Garner no están dispuestas a ceder ni a cambiar sus planes.

A lo largo de su vida, Ben Affleck ha tenido dos esposas: la primera fue Jennifer Garner, con quien estuvo casado desde 2005 hasta 2018, año en el que separaron legalmente; durante su matrimonio tuvieron tres hijos, a los cuales crían juntos hasta la fecha.

La segunda esposa de Ben fue Jennifer Lopez, con quien regresó en 2021 para después casarse en 2022; a pesar de que se juraron "amor eterno", su romance no duró mucho ya que se divorciaron en 2025 y, al principio, dicha ruptura no fue amistosa, hasta en los últimos meses, que dejaron atrás sus diferencias y hasta acudieron juntos al estreno de la película en la que trabajaron juntos (Kiss of the Spider Woman).

Tras esta última relación, Affleck y Lopez se mantienen en contacto frecuente, ya que, aunque no tuvieron bebés, los hijos de ambos se llevaron tan bien que hicieron un vínculo tan fuerte que aún les gusta pasar tiempo juntos. Es por este motivo por el cual, la cantante estaría exigiendo que su cuarto exesposo pase las fiestas de fin de año con su familia.

Una fuente reveló a RadarOnline que Ben Affleck está en medio de las peleas que se han generado entre Jennifer Lopez y Jennifer Garner; de acuerdo con el informante, la intérprete de “On The Floor” está esforzándose por “compartir La Navidad como en los viejos tiempos”, por eso está luchando por reunir a sus dos hijos con los tres de Affleck y Garner.

Pero Garner no está de acuerdo ni piensa cambiar sus propios planes de vacaciones para complacer a JLo. Una fuente cercana confesó: “Ben tuvo exactamente el mismo problema el año pasado, pero terminó encontrando una solución dividiendo su tiempo en Los Ángeles entre JLo y Garner”.

"Eso es lo que sugirió este año, pero JLo está decidida a que hagan algo especial como una familia extendida”, contó. Además, dijo que JLo "se ha ofrecido a llevar a Ben y a los niños a algún lugar tropical para que puedan disfrutar de un poco de descanso bajo el sol, dejar que los niños se pongan al día y poner fin a cualquier incomodidad persistente entre ella y Ben”.