Un nuevo y polémico proyecto de ley presentado por un senador republicano, seguidor acérrimo del movimiento Make America Great Again (MAGA), está sacudiendo la política estadounidense. De acuerdo con los informes, obligaría a Melania Trump y a su hijo Barron Trump a renunciar a su ciudadanía eslovena y los haría prometer “lealtad exclusiva” a Estados Unidos.

Bernie Moreno, senador republicado por Ohio, y aliado de MAGA, está impulsando una nueva legislación para obligar a los estadounidenses a renunciar a sus ciudadanías extranjeras, como la esposa del presidente Donald Trump y su hijo que son ciudadanos eslovenos.

La Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025 exigiría todos los estadounidenses con doble nacionalidad a renunciar a la extranjera si es que quieren conservar la estadounidense, además deberán jurar “lealtad exclusiva” al país.

El objetivo del proyecto es claro y radical: “Una persona no puede ser ciudadana de los Estados Unidos y poseer simultáneamente una ciudadanía extranjera”. Además, indica que cualquier estadounidense que adquiera otra ciudadanía después de la entrada en vigor de la ley sería considerado como alguien que renuncia automáticamente a su nacionalidad norteamericana.

El proyecto de ley fue publicado el pasado 1 de diciembre, en caso de que se convierta en ley, Melania Trump tendría que elegir una de las dos nacionalidades que tiene: la eslovena por nacimiento o la estadounidense por su matrimonio con el presidente de Estados Unidos.

Asimismo, Barron Trump, hijo menor de Trump y la primera dama también tendría que elegir una de las dos nacionalidades, cabe destacar que tiene ciudadanía eslovena por derecho debido al origen de su madre.

Moreno ha propuesto su implacable proyecto de ley siendo que él nació en Colombia y llegó como inmigrante a Estados Unidos cuando era niño. Obtuvo la ciudadanía a los 18 años.

En su proyecto de ley, el senador republicano ha defendido con firmeza la implementación de lo que sería su nueva política si es que se aprueba. Moreno señaló que es un “honor y un privilegio” tener la ciudadanía estadounidense.

“Fue un honor prestar Juramento de Lealtad a los Estados Unidos de América y sólo a los Estados Unidos de América. Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada”, señaló en un comunicado lanzado a la par de su proyecto.

“Es hora de terminar con la doble ciudadanía para siempre”, agregó.

El proyecto de ley de Bernie Moreno enfrenta un gran obstáculo, quizá el principal: la Constitución de Estados Unidos, y es que la Decimocuarta Enmienda establece que ningún ciudadano puede perder su nacionalidad a menos que la renuncie voluntariamente.

Si la medida se aplica, el retiro de la ciudadanía estadounidense sería inconstitucional.

En torno a esto, la misma enmienda protege la ciudadanía por derecho de nacimiento, uno de los pilares fundamentales del sistema migratorio estadounidense, y como Barron Trump nació en Nueva York, su ciudadanía estadounidense no puede ser revocada sin su consentimiento o sin que él mismo renuncie legalmente.