Si estás planeando un viaje a Estados Unidos y necesitas tramitar tu visa, te alegrará saber que hay ciudades en México donde el proceso ya es más rápido y por fin dura únicamente unos meses.

Te presentamos tres ciudades mexicanas donde puedes obtener tu visa americana en menos de 6 meses. Con tiempos de espera reducidos, estas ciudades se destacan como opciones ideales para quienes buscan agilizar su trámite y comenzar a planear su aventura en Estados Unidos sin más demoras.

De acuerdo con el Sistema Oficial de Citas de Visa, estas son las 3 ciudades mexicanas donde hay consulados con citas en menos de 6 meses:

Ciudad de México: 9 de abril de 2026.

Nogales: 15 de abril de 2026.

Tijuana: 28 de mayo de 2026.

Si lo quieres, puedes intentar cambiar la fecha de tus citas de CAS y entrevista en el consulado después de que te asignan tus fechas. También es posible que las autoridades consulares te adelanten las citas de visa y por eso debes estar pendiente del correo electrónico.

Para cuando llegue la fecha de tu cita, debes saber que la entrevista con el oficial consular es en español. Generalmente dura menos de dos minutos, pero depende de cada caso e historial del solicitante.

Te pedirá tu pasaporte y formulario DS-160. Se basará en este último para hacerte las preguntas, por lo que es MUY IMPORTANTE que tus respuestas coincidan con la información que proporcionaste en el DS-160. Si no es así, puede ser que enfrentes más preguntas para aclarar tus contradicciones.

Con base en la entrevista, el oficial consular decidirá si te aprueba o rechaza la solicitud de visa y dará instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla.

Después de que la visa ha sido aprobada, es responsabilidad de los solicitantes verificar el estatus del documento.

No existe una fecha exacta de entrega. Aunque en promedio son de 3 a 4 semanas posteriores a la entrevista con el oficial consular.

Cuando la Sección Consular tenga listo el documento y lo entregue al servicio de mensajería DHL, se notificará al solicitante por medio de correo electrónico y se le proporcionará el número de envío para que vaya a recogerla.