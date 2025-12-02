Con el aumento del arribo de cientos extranjeros a México que buscarán vivir de cerca la Copa Mundial y con ello, ahondar en nuestra cultura, este es tu momento de aprender inglés gratis.

Para que no te quedes con cara de "¿What?", la embajada de Estados Unidos en México lanzó una convocatoria para todos los jóvenes mexicanos comprometidos e interesados en aprender un nuevo idioma.

Al concluir satisfactoriamente el curso, los estudiantes tendrán un certificado avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), siendo esto una excelente herramienta para enfrentar el mundo laboral y estudiantil.

¿Cuáles son los requisitos de la beca para aprender inglés de la embajada de EU?

De acuerdo con el portal oficial de USembassy estos son los requisitos para presentar la solicitud al curso gratis para aprender inglés:

Tener entre 18 a 22 años

Estar " dispuestos a convertirse en un modelo a seguir en sus comunidades "

" Ser originario de Oaxaca, San Cristóbal, Veracruz o Villahermosa

Comprometerse a cumplir con las 360 horas que se impartirán

que se impartirán Copia de tu identificación oficial con fotografía (nacional o escolar)

(nacional o escolar) Escribir una declaración explicando por qué deseas unirte al programa

explicando por qué deseas unirte al programa Crear un video de un minuto en español donde te presentes y digas por qué deberías ser seleccionado

de un minuto en español donde te presentes y digas por qué deberías ser seleccionado Subir el registro escolar más reciente, ya sea calificaciones o historial académico

¿Cuánto dura el curso de inglés de la embajada de EU?

El curso de inglés dura año y medio, periodo en el que los estudiantes seleccionados deberán "asistir regularmente a clases".

Estas son las fechas clave que deberás tener en cuenta:

Inicia el 13 de enero de 2026

Concluye 1 de junio de 2027

Clases son martes y jueves de 4:00 a 7:00 pm

Se descansa en días festivos y verano

¿Quiénes y dónde imparten las clases de inglés gratuitas en México?

Las autoridades diplomáticas estadounidenses informaron que las clases de inglés son impartidas por Glasswing International en colaboración con las escuelas CECATI de cada ciudad.

Los jóvenes seleccionados podrán tomar las lecciones de acuerdo con su ciudad de origen:

CECATI 68 – Oaxaca: Conalep 142, Agencia de Policía la Experimental, CP 71236 San Antonio de la Cal, Oaxaca

Conalep 142, Agencia de Policía la Experimental, CP 71236 San Antonio de la Cal, Oaxaca CECATI 133 – San Cristobal: Av. Olimpo, esqauina Icaro S/N. Fraccionamiento Vista Hermosa, María Auxiliadora, CP 29297, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Av. Olimpo, esqauina Icaro S/N. Fraccionamiento Vista Hermosa, María Auxiliadora, CP 29297, San Cristóbal de las Casas, Chiapas CECATI 95 – Villahermosa: Blvd. Industria Nacional Mexicana 506, Cd Industrial, CP 86010 Villahermosa, Tabasco

Blvd. Industria Nacional Mexicana 506, Cd Industrial, CP 86010 Villahermosa, Tabasco CECATI 42 – Veracruz: Av Veracruz 236, Las Brisas, CP 91809 Veracruz, Veracruz

¿Dónde puedo inscribirme para solicitar la beca?

Los interesados podrán ingresar al portal oficial de la embajada de Estados Unidos en México, dar click en "Becas English Access"

Después de la descripción de la beca aparece un enlace que dice: "Llena aquí tu solicitud", das click y te lleva a un formulario de Google donde deberás llenarlo y subir los documentos y videos previamente mencionados.

Tienes hasta el 14 de diciembre para llenar tu solicitud.