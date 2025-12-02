¡No te quedes fuera de la Pensión Mujeres Bienestar! Las autoridades abrieron un último registro este 2025 para que todas las mujeres de entre 60 y 64 años se registren y soliciten su pago de $3,000 pesos. Entérate a dónde debes ir para entregar tus documentos y darte de alta en este popular programa.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció a través de sus redes sociales que en diciembre se llevará a cabo el registro para las interesadas en pedir la Pensión Mujeres Bienestar; precisó que dicha inscripción sólo estará abierta durante dos semanas, por lo que es vital que quienes quieran el apoyo, acudan con tiempo y con todos los requisitos.

En el comunicado, que se compartió a través de la página oficial de Programa para el Bienestar, se especifica que dicha pensión es universal y se entrega sin distinción, de manera directa, gratuita y sin intermediarios. También, señalaron que las solicitantes deben ir al módulo que les corresponde. ¿Cómo saber dónde registrarte? Es muy fácil, únicamente tienes que compartir unos datos y así conocerás la ubicación.

¿Dónde registrarme a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

Para saber en dónde puedes inscribirte a la Pensión Mujeres Bienestar y así cobrar el pago de $3,000 pesos haz clic aquí: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

En dicho enlace ubica tu Módulo del Bienestar proporcionando tu entidad y municipio; no olvides que en este caso, el horario de atención es de 10 a 16 horas, de lunes a sábado.

Requisitos para registrarte en la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

Los documentos requeridos para el registro son:

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad).

(INE, INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad). CURP de impresión reciente.

de impresión reciente. Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar en diciembre de 2025

-A, B, C: Lunes 1 y 8 de diciembre

-D, E, F, G, H: Martes 2 y 9 de diciembre

-I, J, K, L, M: Miércoles 3 y 10 de diciembre

-N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 4 y 11 de diciembre

-S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 5 y 12 de diciembre

-Todas las letras (o rezagados): sábado 6 y 13 de diciembre.

¿Qué pasa si no puedo ir a registrarme Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con las autoridades, el registro deber realizarse personalmente, no obstante, si por algún motivo no puedes acudir de forma presencial, es posible agendar una visita a domicilio en la página gob.mx/bienestar o en la Línea de Bienestar, 800 639 42 64.