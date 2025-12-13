Tras hacerse viral un video en el que se observa a una de las violinistas de Nodal hacer gestos de desagrado cuando se sube Ángela Aguilar al escenario, usuarios en redes sociales aseguraron que la joven no estuvo presente en el último concierto del cantante y comenzaron a cuestionarse si la despidieron; te contamos lo que se sabe al respecto.

Todo comenzó cuando los internautas se percataron de la reacción que tuvo una de las personas que trabaja con Nodal cuando Ángela cantó con su esposo: se trata de Esmeralda Canapé, quien es violinista y forma parte de los músicos que acompaña al interprete de “Dime Cómo Quieres” en el escenario.

En el video que circula en redes sociales se ve a la violinista hacer caras y gestos mientras Ángela Aguilar besa a su esposo y saluda a los fanáticos que se encuentran en el recinto. Incluso, se ve que Canapé voltea a ver a otra de sus colegas, quien se está riendo por la situación.

Luego de que se comentara esta situación, los internautas estuvieron pendientes del último concierto de Nodal, el cual se habría llevado a cabo en Chicago; de acuerdo con los usuarios, la joven violinista no estuvo presente, por lo cual comenzaron a asegurar que la habrían despedido y que Ángela estaría detrás de eso, pues se habría enojado.

“Yo sabía que alguien se quedaría sin trabajo, nadie vio eso”, “Aunque la corra Ángela se verán a escondidas si ellos quieren”, “Eso no quiere decir que no la va a ver”, “Todo es nuestra culpa por las publicaciones” y “Se sabía que la iba a desaparecer, pobre por el trabajo de ella”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, esta información de que ya no trabaja con Nodal no ha sido confirmada y, al contrario, otros internautas señalaron que si no estuvo fue porque Esmeralda compartió que asistiría al concierto de Bad Bunny en la CDMX, otros incluso comentaron que posiblemente no tiene visa para entrar a Estados Unidos y por eso su ausencia en el concierto de Chicago.