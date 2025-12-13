Antes de que termine el 2025 y de que se celebre la Navidad, miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar del gobierno de México recibirán un pago de hasta $5,800 pesos. ¿Quiénes son los que cobrarán dicha cantidad? Aquí te contamos.

El 2025 está a unas semanas de concluir y antes de que esto pase, las autoridades que coordinan los apoyos sociales se encuentran entregando lo que será el último pago del año para algunos de los beneficiarios de las principales iniciativas.

Es por eso que los encargados de la entrega de dichos apoyos hicieron un llamado para que los beneficiarios, ya sean de becas y pensiones, se mantengan al tanto de los avisos que emitan y, también, de su cuenta bancaria, para que en el momento en el que se les dé el dinero, acudan a retirarlo, de modo que le ayude a solventar sus gastos de la temporada.

¿Qué apoyo bienestar entregará $5,800 pesos antes de Navidad 2025?

El pago de hasta $5,800 pesos corresponde principalmente a estudiantes universitarios inscritos en el programa Beca de Educación Superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro”. Este apoyo económico se otorga de forma bimestral y está dirigido a alumnos y alumnas de nivel superior inscritos en instituciones públicas.

Este pago forma parte del calendario de diciembre, correspondiente al bimestre noviembre–diciembre 2025, y se realiza de acuerdo con la letra inicial del apellido.

¿Qué apoyo bienestar entregará $1,900 pesos antes de Navidad 2025?

Estudiantes de nivel básico y medio superior, inscritos en los programas Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez cobrarán $1,900 pesos antes de Navidad, por lo que es importante que acudan por su dinero a la sucursal bancaria más cercana a su domicilio.

El calendario restante de pagos está de la siguiente manera:

-N, Ñ, O, P, Q: 15 de diciembre

-R: 16 de diciembre

-S: 17 de diciembre

-T, U, V, W, X, Y, Z: 18 de diciembre.