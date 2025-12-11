¿Ya te pagaron tu aguinaldo? ¿Aún no? Si hasta ahora no te han depositado tu dinero que te corresponde por ley, es momento de que sepas qué puedes hacer para recibir tu pago. Entérate cuándo es la última fecha para cobrar tu aguinaldo y la multa que deberá enfrentar tu jefe si no te lo entrega.

El aguinaldo es un derecho laboral obligatorio y fundamental que funciona como un apoyo económico para los trabajadores, ya que dicho dinero llega en una etapa en la que se puede utilizar como parte de los gastos decembrinos, para pagar deudas y para empezar el año sin presiones financieras.

Es por eso por lo que el aguinaldo es para muchos mexicanos el dinero que les proporcionará estabilidad económica en dicha temporada del año, por eso, la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo considera como un derecho obligatorio y estipula que se debe entregar como mínimo 15 días de salario.

Si aún no te lo han pagado, es momento de que vayas considerando tus siguientes pasos, en caso de que tu empresa o lugar de trabajo no te lo deposite de acuerdo con la fecha determinada por las autoridades.

¿Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo 2025?

El aguinaldo se paga antes del 20 de diciembre en México, según la LFT. Aunque para algunos trabajadores puede pasar de esta fecha.

¿A quiénes se les paga el aguinaldo en 2026?

De acuerdo con lo informado, los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciben la segunda parte de su aguinaldo en enero 2026.

¿No te pagaron el aguinaldo 2025?

Si no lo recibes puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). El trabajador o trabajadora contará con un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes el pago de este derecho.

Quienes no hayan cumplido el año de servicio, sin importar que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado.

La PROFEDET ofrece los servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica en la Ciudad de México, en Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué multa o sanción reciben los jefes que no pagan aguinaldo?

El Artículo 1002 de la LFT establece que a los patrones que dan pago se aguinaldo se les impone una multa por el equivalente de 50 a 5 mil veces el salario mínimo general.