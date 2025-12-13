Abraham Quintanilla, padre y manager de la fallecida cantante Selena Quintanilla, murió a los 86 años, así lo informó su hijo A.B. Quintanilla a través de un emotivo mensaje en redes sociales; tras darse a conocer la noticia, seguidores y amigos enviaron sus condolencias a la familia. ¿De qué falleció el papá de la intérprete de “Amor Prohibido”? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

La noticia de la muerte del papá de Selena Quintanilla tomó a todo mundo por sorpresa ya que, según indicaron los fans, se desconocía si Abraham Quintanilla estaba pasando por algún mal momento de salud, ya que sus hijos no informaron nada al respecto de manera previa.

Fue este 13 de diciembre que su hijo A.B. Quintanilla compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el cual acompañó con una foto de su padre. “Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy…”, informó el productor musical y hermano de Selena Quintanilla.

Inmediatamente, amigos y fanáticos enviaron sus condolencias y mensajes de apoyo para la familia en estos difíciles momentos que atraviesan. “Ya está junto a su querida hija”, “Pronta resignación para toda la familia” y “El señor Quintanilla por fin podrá reencontrarse con su adorada hija. Descanse en paz” fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

¿De qué murió Abraham Quintanilla, papá de Selena?

A.B. Quintanilla no compartió la causa de la muerte de su padre, por lo que se desconoce hasta el momento. Sin embargo, se espera que en las próximas horas o días se revele dicha información sobre el fallecimiento de Abraham Quintanilla.

¿Quién fue Abraham Quintanilla, papá de Selena?

Abraham Quintanilla, padre de Selena, nació en 1939 en Corpus Christi, Texas, y fue un cantante, compositor y productor estadounidense. Tuvo tres hijos: Selena, A.B. y Suzette Quintanilla, y, durante su juventud, formó parte de una banda.

En la década de 1980 impulsó la creación de Selena y Los Dinos, agrupación que fue muy famosa en Estados Unidos y México. El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Tras la muerte de su hija, en 1997 Abraham Quintanilla se hizo productor ejecutivo de una película biográfica sobre la vida de Selena, que tuvo como protagonista a Jennifer Lopez.