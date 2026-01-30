Catherine O'Hara, la actriz conocida por sus papeles cómicos a lo largo de las décadas —desde la atribulada madre de Kevin Mac Aliister en “Home Alone” (Mi pobre angelito) hasta la icónica Moira Rose en “Schitt's Creek”— falleció el viernes a los 71 años.

O'Hara, nacida en Canadá, murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. No se disponía de más detalles.

De “Home Alone” a HBO: la trayectoria completa de Catherine O’Hara

La carrera de O’Hara comenzó en Second City en Toronto en la década de 1970.

Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en un colaborador de toda la vida y su coprotagonista en “Schitt’s Creek”.

Los dos formarían parte del elenco original del programa de sketches “SCTV”, que ayudaría a lanzar las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short y Andrea Martin.

El giro dramático de O'Hara en “The Last of Us” de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en “The Studio”.

Le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos Matthew y Luke.