Tras seguir en la batalla para tener en buenas condiciones al actor de Hollywood, Bruce Willis, quien padece demencia frontotemporal (DFT) desde hace tres años, su esposa Emma Heming reveló que en medio de las complicaciones de la enfermedad él "no sabe que tiene demencia".

De acuerdo con el capítulo publicado este miércoles del podcast "Conversation with Cam", la madre de las dos hijas menores del actor de "Duro de Matar" habló sobre los retos emocionales que ella y su familia han enfrentado con los cambios de su esposo de 70 años.

En el podcast reveló: " (Bruce)no sabe que tiene demencia frontotemporal, no es que lo niegue ni que lo evite; sólo que su cerebro ya no es capaz de reconocerlo. Nunca llegó a atar cabos ".

Estas declaraciones surgen a cinco meses después de que Bruce Willis pasara de vivir en su hogar, en compañía de su esposa y sus hijas a ser internado a una casa de reposo donde tiene asistencia profesional permanente.

Emma Heming, de 47 años, explicó que el hecho de que su esposo desconozca su enfermedad tiene una razón científica que lo sustenta, rechazando que sea algo emocional.

"Existe una afección neurológica asociada a la DFT y a otros tipos de demencia, llamada anosognosia, en la que su cerebro no puede identificar lo que le sucede... (pacientes como él) perciben esa situación como su normalidad, sin ser conscientes de que algo ha cambiado", detalló la segunda esposa del actor.

Consideró que el hecho que Bruce Willis de alguna manera no sea consciente de que está perdiendo la memoria, tiene problemas de habla y movilidad es una "bendición como una maldición" ya que al inició de los síntomas el actor "nunca se rindió" para poder mejorar.