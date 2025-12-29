La esposa de Bruce Willis, Emma Hering se ha encargado de dar las últimas actualizaciones de la salud del actor, quien vive una dura batalla contra la demencia frontotemporal.

De acuerdo con una entrevista que le dio a la revista Vogue Australia, Bruce Willis ya no recuerda a gran parte de su familia, aunque todavía tiene una conexión con ella, sus hijas e incluso con la actriz Demi Moore, con quien comparte a sus tres hijas mayores.

Heming, quien recientemente lanzó un libro inspirado en su experiencia como cuidadora del actor, señaló que esta temporada navideña es especialmente complicada para cada miembro de su familia, ya que el actor no vive con ella, sino en una casa de cuidados especializados a la que van cada vez que puede con sus hijas.

La exmodelo señaló que Bruce Willis ya no la recuerda, pero todavía mantiene una conexión que le permite disfrutar algunos momentos juntos, abrazados y viendo televisión en la casa de retiro: “No necesito que sepa que soy su esposa y que nos casamos ese día. No necesito nada de eso. Sólo quiero sentir que tengo una conexión con él y la tengo”.

Heming recientemente señaló que sus hijas Mabel y Evelyn lo visitan y que, a pesar de sus cortas edades, ya saben que Willis no mejorará, por lo que están en un proceso de luto.

“Saben que papá no va a mejorar. Están de luto. Extrañan mucho a su papá. Se está perdiendo momentos importantes. Es duro para ellas. No sé si mis hijas se recuperarán alguna vez. Pero están aprendiendo, y yo también”, señaló.

A casi tres años del anuncio del diagnóstico médico, el actor de Duro de Matar vive rodeado de cuidados y amor, mientras su entorno más cercano intenta transformar cada día en un recuerdo valioso, especialmente ahora que se acercan las fiestas decembrinas.

Su hija mayor, Rumer Willis, fue directa al hablar del estado de salud de su padre en una declaración separada: reconoció que la enfermedad es dura, pero aseguró que él está “bien para alguien que padece demencia frontotemporal”.

En estas fechas, la familia Willis se ha unido más que nunca. Demi Moore, exesposa del actor, convive de manera cercana con Emma Heming, actual esposa de Bruce, y con todas las hijas, formando una familia moderna que prioriza el bienestar del actor.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que la Navidad es especialmente significativa para cada miembro, conscientes de que el avance de la enfermedad es impredecible y de que cada reunión puede convertirse en un recuerdo irrepetible.