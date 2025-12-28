Luego de que Tylor Chase se hiciera viral en redes sociales por haber sido captado viviendo en la calle, se reportó que amigos y familiares se unieron para rescatarlo de la indigencia y hospitalizarlo.

De acuerdo con los informes, Chase, quien fue una de las estrellas infantiles de Nickelodeon más prometedoras en los 2000, fue ingresado en un hospital al sur de California para que pueda recibir atención médica y de desintoxicación luego de vivir por meses en la calle y presuntamente bajo el consumo de sustancias ilegales.

El Daily Mail reportó que el padre del exactor de El manual de supervivencia escolar de Ned le pidió al influencer Jake Harris toda la ayuda posible para que su hijo pudiera ser rescatado de la calle.

Según detalló Harris, encontró un centro de ayuda que lo recibiría en Navidad para proporcionarle un tratamiento de 72 horas.

“Por fin pude contactar con un centro de crisis que vino a evaluarlo el mismo día. Decidieron que necesitaba ayuda inmediata y lo trasladaron a un hospital local para recibir tratamiento de 72 horas. Ahora está bien cuidado y el futuro pinta bien. Sólo necesitaba que alguien hiciera algo para ayudarlo”, detalló el influencer al tabloide.

Agregó que se unió a la campaña de ayuda creada por el exactor Shaun Weiss, quien también se apuntó para apoyarlo desde su experiencia como sobreviviente de las adicciones.

En una declaración separada, Weiss dijo: “Tylor ha sido trasladado a un centro por un equipo de crisis de salud mental. Está bajo el cuidado de las autoridades del condado de Riverside”.

Y agregó: “Las muestras de apoyo público llegaron en un momento crucial. No se encuentra bien. Requiere cuidados que van más allá de los que ofrecen los centros de desintoxicación habituales. Necesita semanas para estabilizarse”.

El reporte sobre el apoyo que estará recibiendo el exactor surgió tan sólo pocos días después de que se hicieran virales en redes sociales varios videos de Chase vagando por Riverside, California en calidad de indigente.

No se sabe desde cuándo y las razones del por qué Tylor Chase terminó viviendo en la calle, sin trabajo y en condiciones precarias. En septiembre pasado surgieron algunos videos mostrando su situación, pero en su momento no recibió apoyo ni la atención mediática actual.

Tylor Chase, de 36 años, ganó popularidad tras participar en el Manual de Ned a inicios de los 2000 cuando era apenas un adolescente.

A la par de su actuación en dicho programa, el adolescente, que se proyectaba como una promesa de la industria hollywoodense, obtuvo otros papeles destacados en producciones como Everybody Hates Chris y en Good Time Max; de acuerdo con IMDb, Chase se retiró de la actuación en 2011 tras prestar su voz para el videojuego L.A Noire.