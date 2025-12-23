Luego de que se viralizaran varios videos del actor del Manual de supervivencia escolar de Ned, Tylor Chase, en situación de calle en California, el actor de Los Campeones (Mighty Ducks), Shaun Weiss, se ofreció a ayudarlo.

Weiss se ofreció a liderar una campaña de apoyo para Chase, quien abandonó la actuación en 2011 y ha estado viviendo en la calle en los últimos meses, al parecer bajo el uso de sustancias ilegales.

Se sabe que Weiss luchó contra las adicciones en el pasado y actualmente es parte de una red de apoyo del centro de recuperación Eleven 11, en San Clemente, California donde él estuvo recibiendo ayuda.

Según señaló el actor, recibió solicitudes de los fanáticos de la serie de Nickelodeon para que lo apoyara y lo sacara de la indigencia: “He recibido muchos mensajes sobre Tylor Chase. Contacté con algunos amigos y tenemos una cama para él en el centro de desintoxicación y un lugar donde puede recibir tratamiento a largo plazo”, apuntó Shaun.

“Ahora sólo nos queda encontrarlo. No estoy en Los Ángeles, o iría a buscarlo yo mismo. Si alguien puede unirse cara a cara con Tylor, por favor envíenme un mensaje directo para que podamos ayudarlo”, añadió.

¿Qué le pasó a Tylor Chase, actor del Manual de supervivencia escolar de Ned?

Desde septiembre pasado, a través de TikTok comenzaron a circular imágenes de Chase viviendo como indigente en Riverside, California. Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo lleva viviendo en la calle y las razones.

TMZ reportó que ha sido el mismo Chase quien se ha negado a recibir ayuda y refugio. El medio detalló que la policía suele interactuar con él al menos una vez por semana y que le han ofrecido servicios de salud mental, tratamiento de drogas y alcohol, así como refugio temporal.

En su momento el protagonista de la serie de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee comentó con sus coprotagonistas Devon Werkheiser y Lindsay Shaw que lo buscaría para ofrecerle ayuda, pero al parecer no ocurrió, ya que recientemente lo vieron en condiciones precarias en California.

“A principios de esta semana recibí malas noticias sobre nuestro querido amigo Tylor Chase. Fue muy difícil procesar. Fue aterrador”, señaló Lee. “Cuando lo vi por primera vez, me enojé porque pensé: ¿por qué poner una cámara en la cara de alguien en tiempos difíciles?”.

“Tengo que ir a verlo y quiero superar esta pelea y tratar de conectarme con él de alguna manera, pero tampoco quiero perder mi tiempo y ponerlo en apuros”, señaló.

En las imágenes que en estos días se viralizaron, una persona que se encontró a Tylor le preguntó si había trabajado en Disney, a lo que este respondió que no, que había sido actor en el Manual de supervivencia escolar de Ned cuando era un adolescente.

Luego de alcanzar la fama a través de la serie infantil y tener apariciones en los programas Everybody Hates Chris y Good Time Max, Tylor abandonó la actuación en 2011.