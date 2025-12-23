Si durante los festejos de Navidad y Año Nuevo sueles disparar al aire como una manera de "celebrar", las autoridades informan que esto es un riesgo para la población y es una práctica te podría llevar a prisión hasta por nueve años.

¿Disparar al aire es un delito en México?

El Código Penal de varios estados de la República tiene tipificado como delito disparar un arma de fuego sin causa justificada, además, de las penas que se puedan sumar en caso de infringirse otras leyes en el acto.

Durante esta época navideña y de fiestas de fin de año, es de dominio popular que hay personas que después de las 12:00 de la noche, cómo parte de su "tradición", de manera sorpresiva y en ocasiones en medio de la verbena popular sacan un arma de fuego y la disparan al aire.

Para muchos esto puede generar temor y para otros es un acto muy normalizado, que pese a ello constituye un delito, ya que la bala en su trayectoria de regreso puede alcanzar una velocidad muy alta que al impactar con una persona le puede generar heridas graves o la muerte.

¿Qué castigo tiene disparar un arma de fuego al aire?

De acuerdo con información consultada por ViveUsa tanto en el estado de Sonora como en la Ciudad de México se castiga con prisión disparar un arma al aire.

En el caso del estado fronteriza con Estados Unidos, en esta entidad se considera este acto como una " conducta delictiva que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas ".

¿Cuántos años de prisión dan por disparar al aire?

En el Código Penal de Sonora está tipificado que disparar al aire se sanciona con penas que van de cinco a ocho años de cárcel, además de ser acreedores a una multa económica.

Además, en el caso de que se viole esta ley bajo efectos del alcohol o drogas en eventos públicos o días festivos, como en este caso las posadas y Navidad, la pena puede llegar a hacer de hasta nueve años de cárcel.

Disparar al aire es un delito y pone vidas en riesgo



Disparar al aire es un delito y pone vidas en riesgo

Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) advierte que realizar disparos de arma de fuego al aire no constituye una celebración, sino una conducta delictiva que…

En el caso del Código Penal de la Ciudad de México se establece que quienes disparen un arma sin causa justificada, un juez les podrá imponer un castigo de va de dos a cinco años en prisión.

Los cuales no afectarán a "las penas que pudieren corresponderle (al indiciado) por la comisión de otros delitos"