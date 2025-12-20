Las redes sociales se lanzaron en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal por presumir la decoración navideña de su casa en el momento en el que más están siendo señalados por varios escándalos, incluidos el de la violinista Esmeralda Camacho y el de la pensión alimenticia para Inti. Los internautas criticaron el exceso de arbolitos de Navidad y algunos se burlaron sobre esto diciendo que “cada arbolito simboliza a las ex de Nodal”.

La pareja, que ha estado en el ojo del huracán desde que hicieron pública su relación, compartió un vistazo de su extravagante decoración de fin de año, la cual destaca por la abundancia de pinos navideños adornados de manera lujosa en diferentes estancias de su costosa residencia.

Sin embargo, en lugar de recibir felicitaciones por su espíritu festivo, la publicación desató una ola de memes y comentarios. Los usuarios de X y TikTok no tardaron en señalar la cantidad de árboles, utilizando el hecho para revivir la polémica sobre las relaciones pasadas de Christian Nodal con Belinda, Cazzu y otras mujeres.

Las imágenes de la casa de Nodal y Ángela Aguilar fueron compartidas por el propio decorador, esto a través de su cuenta de Instagram. El diseñador Juan Camilo Obando fue el encargado de embellecer los rincones del hogar de los Nodal Aguilar y en sus redes sociales mostró imágenes exclusivas de su trabajo.

En un video se observa que en la entrada de la casa hay una foto enorme de Christian Nodal y Ángela Aguilar el día de su boda; en otras habitaciones también hay imágenes de ellos y todas están en blanco y negro.

“Tenían que salir con algo justo en los sold outs de Cazzu en USA”, “Cada arbolito simboliza las ex de nodal”, “Le pagaron más dinero al decorador que la pensión alimenticia de Inti”, “Fan de su casa”, “Qué vibra tan sola y fría da esa casa”, “Tremenda cocina para que coma huevo en salsa”, “Esa casa se siente más fría que su relación”, "¿¿¿Y la de tener una foto de su hija el Nodal no se la sabe???" y “Está llena de adornos pero vacía de amor”, señalaron los internautas.

En los úiltimos días Nodal ha sido señalado de "coquetear" con su violinista, Esmeralda Camacho, luego de que fueran captados durante un concierto del cantante intercambio miradas; de igual forma. Camacho fue vista haciendo gestos de desagrado en contra de Ángela cuando ésta subió al escenario para cantar con su esposo.