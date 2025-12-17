Las redes sociales están sorprendidas por el más reciente escándalo que involucra a Christian Nodal y Ángela Aguilar: el caso del supuesto despido de la violinista del cantante ha levantado la polémica y es por eso por lo que todos esperan la respuesta de la joven pareja para saber qué van a decir ahora al respecto; ambos famosos ya habrían reaccionado en medio de la polémica y esto fue lo que dijeron.

En los últimos días el nombre de Esmeralda Camacho ha circulado en todas las redes sociales y programas de espectáculos y esto debido a la reacción que tuvo cuando Ángela Aguilar se subió al escenario para cantar con su esposo y saludar a los fanáticos de éste.

Esmeralda Camacho forma parte del equipo de músicos que acompañan a Nodal durante sus conciertos, es por eso, que de manera frecuente, convive con él, por lo que habría una posibilidad de que tengan una conexión más allá de lo profesional, así lo han señalado los internautas.

Y eso lo suponen luego de que también se hiciera viral un video en el que Nodal comparte su tequila con la violinista justo en medio de una de sus presentaciones; en el clip se observa que el famoso se acerca a ella, le invita de beber y en el breve instante en el que conversan cruzan miradas, que para algunos fueron de coqueteo y que demostraron química.

Además, los usuarios de redes sociales advirtieron que a Esmeralda Camacho podría no caerle bien Ángela Aguilar ya que en un video se ve como la violinista hace un gesto de desagrado cuando la hija de Pepe Aguilar se integra al show y besa a su pareja.

Durante todo este tiempo se esperó la reacción de la pareja en cuestión, pero fue hasta hace unas horas que cada uno compartió historias en su cuenta de Instagram. En medio de la polémica, Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron subir fotos demostrando que ya se encuentran preparados para la Navidad.

Foto: Tomada de Instagram @nodal

La joven de 22 años compartió una foto de sus árboles de Navidad, mientras que el cantante de “Botella Tras Botella” compartió una imagen de sus pantuflas navideñas. Tal parece que no están dispuestos a involucrarse en otro escándalo ni a aclararlo, por lo que no comentarán al respecto, así lo han comentado los internautas.