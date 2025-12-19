Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado rodeados por la polémica en estos últimos días debido al escándalo que se generó tras el supuesto despido de la violinista Esmeralda Camacho, quien habría perdido su trabajo después de que fuera captada haciendo gestos de desagrado a la esposa del cantante y, también, por rumorarse que tiene un relación sentimental con el intérprete de “Adiós, Amor”; ante esta situación, el equipo de Nodal tuvo que salir y aclarar las especulaciones.

Nodal ha decidido poner fin a la ola de rumores y especulaciones que inundaron las redes sociales respecto a la supuesta destitución de su violinista, Esmeralda Camacho. El cantante abordó la controversia a través de su equipo, el cual explicó la situación laboral de la violinista, con lo cual se desmentiría la versión de que Ángela Aguilar tiene algo que ver con su supuesto despido.

El revuelo comenzó luego de que usuarios de redes sociales notaron la ausencia de Camacho en las más recientes presentaciones de Nodal en Estados Unidos, lo que llevó a muchos a suponer que la corrieron.

La periodista Flor Rubio señaló en sus sus redes sociales el verdadero motivo por el que Camacho no ha podido estar presente en los últimos conciertos de Christian Nodal; aseguró que se puso en contacto con el equipo del cantautor sonorense y dijo lo siguiente: “La información que está en todos lados es completamente falsa. Esmeralda continúa en nuestro equipo”, sostuvo la fuente que consultó

De acuerdo con el staff, la violinista de Nodal y otros músicos de su equipo tienen problemas para ingresar a Estados Unidos debido a trámites migratorios. “Algunos miembros del equipo de Nodal no han podido renovar sus visas de trabajo y por eso no aparece el equipo completo en este caso Esmeralda, pero me confirman que no ha sido despedida y que nadie la corrió”, informó la periodista.

En medio de esta polémica también trascendió que el sonorense habría dejado de seguir en redes sociales a Esmeralda Camacho, pues aunque ella aún lo mantiene entre las personas que sigue, él no a ella, así lo dio a conocer el youtuber Hugo Maldonado.