“Ya sabemos porque la llaman La Jefa”, escribieron fans a Cazzu luego de que la cantante agotara varias de sus fechas en su gira por Estados Unidos; en cuestión de horas, la famosa vendió todos los boletos de algunas de sus presentaciones, razón por la cual subió una publicación en sus redes celebrando su logro y anunciando nuevos shows; a esto, los internautas respondieron y no dejaron pasar el momento para recordar que Ángela Aguilar no consiguió llenar sus conciertos en su gira por la Unión Americana. “Sold Out y no regalando entradas como una que conocemos”, dijeron sus seguidores.

Hace unos días Cazzu anunció que su gira “Latinaje” llegaría a Estados Unidos con una serie de conciertos en varias de las principales ciudades; desde que se dio a conocer la noticia hubo expectativa sobre cuál sería la respuesta del público, si conseguiría llenar los recintos.

Sobre todo, una de las inquietudes que tenían los fans es si lograría lo que Ángela Aguilar no pudo, tener shows agotados. En este 2025, la hija de Pepe Aguilar también anunció su gira Libre Corazón por la Unión Americana, pero resultó que tuvo que cancelar varias presentaciones por la baja venta de boletos; además, los conciertos que sí se llevaron a cabo tuvieron poca asistencia, sólo unos cuantos lucieron llenos, según reportaron internautas.

Pero Cazzu dio a conocer que su gira fue muy bien recibida en Estados Unidos: a través de un mensaje en Instagram, compartió que ya no había entradas para algunos de sus shows. “LATINAJE En Vivo en Estados Unidos. SOLD OUT por doquier que locuraaaaaaa. NUEVAS FECHAS no se lo pierdan!”, escribió la cantante

Tras esta noticia, los fans felicitaron a la cantante con cientos de mensajes, en los que señalaron que se merece este éxito obtenido. “SOLD OUT y no regalando entradas como una que conocemos”, “La que puede, puede y la que no, se pone a regalar boletos”, “Les toca soportar”, “El reflejo de todo tu esfuerzo y talento!!! RÓMPELA, JULI!!!” y “Muchas felicidades preciosa, mereces todo este éxito y mucho más”, fueron algunos de los comentarios.

Cazzu agotó las siguientes fechas de su gira en Estados Unidos:

-San José, California (30 de abril de 2026).

-San Diego, California (1 de mayo de 2026).

-Inglewood, California (2 de mayo de 2026).

-Nueva York (6 de mayo de 2026).

-San Antonio, Texas (8 de mayo de 2026).

-Houston, Texas (10 de mayo de 2026).