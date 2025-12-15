Cazzu causó revuelo en redes sociales luego de anunciar un nuevo hito en su carrera musical: la conquista del mercado estadounidense al anunciar que llevará su gira Latinaje en Vivo por siete ciudades de Estados Unidos.

En un anuncio hecho en sus redes sociales, La Jefa dio a conocer que se presentará en San José, San Diego, Inglewood en California y San Antonio, Irving y Houston, en Texas, así como la ciudad de Nueva York.

En el video promocional, Cazzu aparece más radiante y bella que nunca luciendo un conjunto de encaje negro que resaltó su trabajada silueta y su estilo urbano, pero con un toque elegante.

Vistió un corsé negro strapless con botones, que combinó con una falda midi de encaje traslúcido; la prenda contó con abertura en la parte trasera y un diseño de grecas.

Le sumó glamour con llamativa joyería, zapatillas de tacón y un abrigo negro que se quita al inicio.

Lució su belleza destacada con maquillaje que le dio una apariencia juvenil y glamorosa con labial rojo carmesí y delineado negro. Por su parte, su cabello se lució peinado en mechones ondulados sobre la espalda.

Cazzu abrirá la preventa de su gira el martes 16 de diciembre, según anunció. Días antes, en redes sociales circularon rumores acerca de que daría una gira por Estados Unidos después de concluir su serie de presentaciones en Latinoamérica, incluido México.

La cantante argentina no deja de ser tema de conversación y el centro de algunas polémicas que la relacionan todavía con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

Hace unos días se dio a conocer que el cantante de Botella tras botella la demandó afirmando que le ha dado 12 millones de pesos en efectivo para la manutención de su hija, a pesar de que la argentina ha dicho en varias ocasiones que no recibe un pago justo por parte del originario de Caborca, Sonora.

Según señaló Paty Chapoy en su programa de televisión, Nodal presentó una demanda civil en un juzgado de lo familiar en Jalisco contra Cazzu para desmentir sus afirmaciones de que no le el suficiente dinero y, además, por acusarlo de no darle permiso a la pequeña niña de viajar con su madre.

“En la demanda, Nodal hace hincapié en la necesidad de convivir con su hija y participar en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar”, señaló Chapoy.

Hasta el momento, la celebridad argentina no se ha pronunciado al respecto y, por el contrario, se ha mantenido enfocada en su carrera profesional, en su gira, pero sobre todo en compartir la crianza de su hija con la agenda de trabajo que tiene y en la que se suma más compromisos tras el anuncio de su gira por Estados Unidos para el 2026.