Cazzu causó revuelo en redes sociales luego de que se viralizaran varias imágenes y videos de la celebración de su cumpleaños número 32, mismo que ocurre en medio de la polémica demanda emitida en su contra por parte de Christian Nodal.

La Jefa, como es conocida entre sus fanáticos, fue captada luciendo un pequeño atuendo rojo, con minishort y top halter con bordes negros, además de cuernos de diablo y joyería plateada.

Su cumpleaños es este 16 de diciembre , pero al parecer adelantó las celebraciones rodeada de sus amigos más cercanos y de su equipo de trabajo.

En sus stories de Instagram compartió algunos clips de la fiesta, al parecer con temática de diablo, ya que sus invitados lucieron atuendos rojos y negros, además de cuernos.

En otras imágenes detalló que tuvo un DJ para ambientar su fiesta con las canciones del momento, incluidas las suyas, y se armó el karaoke. En TikTok e Instagram circulan videos de la cantante de Mucha data apagando las velas de su pastel y bailando feliz.

El material que circula en redes se hizo viral poco después de que Cazzu revelara su gira Latinaje en Vivo por varias ciudades de Estados Unidos, luego de su arrollador éxito en Latinoamérica, incluido México.

Según el anuncio, durante 2026, Cazzu visitará San José, San Diego, Inglewood en California y San Antonio, Irving y Houston, en Texas, así como la ciudad de Nueva York.

La preventa de sus conciertos fue abierta precisamente durante su cumpleaños, este 16 de diciembre, la venta general será abierta el jueves 18 en el sitio web de Live Nation.

La cantante argentina no deja de ser tema de conversación y el centro de algunas polémicas que la relacionan todavía con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

Hace unos días se dio a conocer que el cantante de Botella tras botella la demandó afirmando que le ha dado 12 millones de pesos en efectivo para la manutención de su hija, a pesar de que la argentina ha dicho en varias ocasiones que no recibe un pago justo por parte del originario de Caborca, Sonora.

Asimismo, se dio a conocer que Nodal, a través de la demanda, exige saber en qué se ha usado los 12 millones y si ha servido para garantizar el bienestar de la niña.

Según su abogado, Nodal no quiere modificar la manutención ni quitarle la custodia a Cazzu con la demanda.

“Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho”, señaló en un comunicado César Muñoz, abogado de Christian.