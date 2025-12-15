Las tensiones entre los hijos de Pepe Aguilar continúan. Emiliano reveló que su expareja llevó, al menos, a una de sus hijas a uno de los conciertos que dio Ángela en Estados Unidos pese a que no les había dado permiso.

Contrario al apoyo que suele recibir cuando arremete contra sus hermanos, en esta ocasión tanto su tía Marcela Rubiales y los cibernautas se le fueron encima.

Como ya es costumbre, Emiliano Aguilar usó sus redes sociales para protestar, en esta ocasión porque sus hijas vieron a su tía en San Diego, California.

" Yo nunca di autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela , lo hizo la mamá de mi hija... eso que hizo, no me dijeron a mí nada", comentó para aclarar los rumores que se generaron luego de que se difundiera en medios que las dos hijas de Emiliano estaban acompañadas por la pareja de su mamá en la presentación que dio la esposa de Nodal.

" Yo ni sabía, hasta ahorita me acabo de enterar de que fueron a ver a Ángela cuando yo le dije a ella principalmente que no hiciera eso. Claro, pues no se puede hacer nada ", lamentó.

Otra confrontación familiar sacude a los Aguilar: Emiliano vs Marcela Rubiales

En respuesta, su tía Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar con quien está distanciada, contestó su video:

" Ay Emiliano otra vez ventilando tus problemas personales en las redes ya párale hombre, por el bien de las niñas ", escribió la cantante.

Comentario que provocó que Emiliano subiera otro video exigiéndole, entre insultos, que se mantenga al margen.

" ¡Tía deje de estar chi..! ¡Otra vez te metes!... Cállese tía metiche ".

"¿Quieres hablar de mí? ¿Quieres hablar de tu pasado de lo que le hiciste a la familia? ", amenazó Emiliano Aguilar con revelar más secretos íntimos.

Fans cuestionan a Emiliano Aguilar: "No tiene la culpa de los problemas de adultos "

Luego de que Emiliano Aguilar protestara por el encuentro de sus hijas con Ángela Aguilar, los fans le hicieron saber que en esta ocasión NO lo respaldaban.

Usualmente, sus seguidores aplauden los polémicos videos que el hijo mayor de Pepe Aguilar sube contra su familia, pero en esta ocasión cuestionaron su postura como padre:

"Los niños no tienen la culpa de los problemas de los adultos"

"¿Porque no tendría que ir al concierto de su tía? ¡Es un ambiente familiar!"

"Ahora hay que pedir permiso para salir a distraerse y divertirse? Que mal está ese tipo"

"No les inculques rencores que no les corresponden a ellas!!!! Que bueno que las llevó su mamita!!! BIEN POR ELLA!!!"

"¡El problema no es con ellas! No las meta en cosas q no tienen culpa"

Algunos seguidores de Emiliano destacaron que las niñas habían disfrutado de ver a su tía Ángela Aguilar en el escenario y otros recriminaron su actuar dado que, dicen, no convive con ellas.