El príncipe Harry vuelve a estar en el centro de la polémica, ahora porque podría regresar con la familia real, acompañado de sus hijos, pero sin Meghan Markle. Esto es lo que se sabe sobre los planes que están generando rumores sobre su separación de la duquesa.

Fuentes cercanas aseguran que el duque de Sussex estaría considerando llevar a sus hijos, Archie y Lilibet, a Inglaterra en visitas regulares para que convivan con la familia real, una decisión que podría marcar un antes y un después tanto en su vida profesional como en su matrimonio con Meghan.

De acuerdo con los informes, el Ministerio del Interior británico ordenó una nueva evaluación de amenazas, la primera desde que Harry dejó sus funciones reales en 2020 y se mudó a California. Este análisis ha reavivado las especulaciones sobre la posible restitución de seguridad armada las 24 horas mientras el hijo de Carlos III se encuentre en suelo británico.

Desde que se mudó a Estados Unidos con Markle, Harry ha insistido en que no puede llevar a su familia al Reino Unido sin protección oficial. Tras abandonar la institución, su seguridad financiada por el Estado fue retirada y reemplazada por un sistema de pago por visita, algo que él siempre consideró insuficiente.

El retiro de la seguridad fue un caso que Harry llegó a los tribunales este año; sin embargo, el príncipe perdió la batalla legal. En nuevos informes vinculados al tema, se reveló que el Comité Ejecutivo Real y VIP (Ravec) está recopilando nueva información para revisar su nivel de riesgo actual, incluyendo reportes policiales y aportes de su propio equipo.

Esto ha levantado rumores sobre que el Reino Unido y la Corona estarían preparando el regreso de Harry, pero ahora con sus dos hijos y sin su esposa.

“Esta es la señal más clara hasta ahora de que Harry está preparando el terreno para pasar mucho más tiempo en Gran Bretaña, posiblemente incluso estableciéndose aquí”, detalló un informante de alto rango del Palacio.

Asimismo, las fuentes señalan que la decisión final sobre el regreso de Harry a La Firma podría conocerse el próximo mes. Si el dictamen concluye que el hijo de Carlos y Diana vuelve a necesitar escoltas armados de forma permanente, el gobierno asumiría nuevamente el costo cada vez que el príncipe visite el país.

Este posible cambio coincide con un momento delicado para la familia real. El rey Carlos III continúa su tratamiento contra el cáncer y no ve a sus nietos desde junio de 2022, cuando Harry y Meghan asistieron al Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Más allá del restablecimiento de la seguridad para Harry, en caso de que regrese, sería lo menos con lo que tendrá que enfrentar la familia real británica, ya que se dice que el matrimonio del duque con Meghan es un asunto más delicado.

Fuentes cercanas aseguran que Meghan no está dispuesta a regresar al Palacio y que no abandonará su vida y negocios en California por seguir a su esposo. Esto deja a Harry en medio de una encrucijada, ya que su regreso a Inglaterra podría significar su separación de Markle.

“En resumen, podría destruirlos para siempre”, apuntó una fuente. “La realidad es simple: Harry siempre ha considerado la protección armada como la clave para sentirse lo suficientemente seguro como para estar aquí con sus hijos. Si la recupera, todo cambiará. Pero eso plantea grandes dudas sobre si Meghan está dispuesta a seguir su ejemplo”, agregó.