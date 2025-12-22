TE RECOMENDAMOS

Con motivo de las posadas y fiestas de fin de año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un llamado a la población a revisar las etiquetas de las botellas de bebidas alcohólicas para evitar caer en manos de la piratería.

En un comunicado, recordaron cuáles son las medidas de seguridad que vienen en los envases no mayores a cinco litros que certifican el origen y legalidad del producto.

¿Cómo saber si tu botella de alcohol es original o falsa?

El SAT informó que "de acuerdo con la ley de impuestos especial sobre producción y servicios (IEPS), los contribuyentes que realizan actividades de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar en sus productos etiquetas, conocidas como marbetes".

Si ya compraste alguna bebida alcohólica, como whisky, vodka, ron, vino o tequila, o estás apunto de hacerla, esta es la forma de saber si es original o falsa.

  1. Verificar que las botellas tengan adheridos los marbetes, ya sea que estén impresos en las etiquetas, contraetiquetas o que aparezcan como etiquetas complementarias.
  2. En el caso de las bebidas nacionales deben de tener un MARBETE VERDE
  3. Para las bebidas importadas deben de tener un MARBETE VINO
  4. Estas etiquetas deben de tener serie y folio por medio de un QR
  5. El QR tiene que mostrarte detalles de producción, procedencia y fabricantes
  6. Verificar que el marbete no tenga tinta de mala calidad o esté sin tipografía
  7. Asegurarse que la información que emita el QR coincida con la botella

Los marbetes de seguridad que aparecen en las botellas son parte de las medidas impuestas por el SAT para "el combate al contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas y contribuye al cuidado de la salud e integridad de la población".

Celebra sin riesgos: conducir sin alcohol reduce accidentes viales

Cabe mencionar que, a pesar de las medidas de seguridad emitidas para prevenir consumir alcohol adulterado, por su parte la Secretaría de Salud hizo un llamado a festejar estas "fiestas con responsabilidad"

Entre sus recomendaciones está:

  • No consumir alcohol en caso de manejar
  • Conducir con atención
  • Respetar las normas viales
  • Usar cinturón de seguridad
  • Respetar los límites de velocidad

