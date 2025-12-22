TE RECOMENDAMOS
Para Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre) de 2025 en Texas, la mayoría de los supermercados y tiendas minoristas operarán con horario reducido el 24 y cerrarán por completo el 25 de diciembre. Incluso cadenas que en otros años abrían 24 horas, como Walmart, cerrarán en Navidad, por lo que es clave planificar tus compras con anticipación.
Nochebuena en Texas: horarios del 24 de diciembre de 2025
El miércoles 24 de diciembre, casi todas las tiendas estarán abiertas, pero cerrarán temprano, generalmente entre 6:00 p.m. y 8:00 p.m.
Horarios confirmados en Nochebuena:
- H-E-B: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Walmart: La mayoría de sucursales en Texas cierran a las 6:00 p.m.
- Target: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Costco: Horario reducido; suele cerrar a las 5:00 p.m.
- Kroger: Cierre entre 6:00 p.m. y 7:00 p.m.
- Central Market: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Recomendación: Haz tus compras esenciales antes de las 6:00 p.m. para evitar contratiempos.
Navidad en Texas: qué tiendas abren el 25 de diciembre de 2025
El jueves 25 de diciembre, la gran mayoría de los supermercados y tiendas estarán cerrados en Texas. Las únicas opciones disponibles serán tiendas de conveniencia y algunas farmacias, con horarios limitados.
Tiendas que SÍ abren en Navidad (horarios variables)
- 7-Eleven, Circle K y Buc-ee’s:La mayoría opera 24 horas, ideal para compras de emergencia.
- CVS Pharmacy:Muchas sucursales abren (por ejemplo, 8:00 a.m. a 9:00 p.m.), aunque las farmacias internas podrían estar cerradas.
- Walgreens:Las tiendas 24 horas permanecen abiertas; otras pueden operar de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Albertsons, Safeway y Tom Thumb:Algunas sucursales selectas podrían abrir con horario muy reducido (ej. 8:00 a.m. a 4:00 p.m.). Es indispensable verificar tu tienda local.
Tiendas que estarán CERRADAS el 25 de diciembre
- H-E-B
- Walmart
- Target
- Costco
- Sam’s Club
- Aldi
- Trader Joe’s
- Whole Foods
- Kroger
Restaurantes abiertos en Texas el 25 de diciembre
Si no planeas cocinar en Navidad, estas cadenas suelen operar en Texas, aunque con posibles ajustes de horario:
- Denny’s e IHOP: Generalmente abiertos 24/7
- Waffle House: Abierto 24/7
- Starbucks: Muchas sucursales abiertas, pero con horarios limitados
- Fogo de Chão y Red Lobster: Suelen abrir con reservación previa
Venta de alcohol en Navidad en Texas: lo que debes saber
Por ley en Texas, las licorerías (Liquor Stores) deben cerrar el día de Navidad.Solo será posible comprar cerveza o vino en supermercados o tiendas de conveniencia que estén abiertas, y dentro de los horarios permitidos.
