Para Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre) de 2025 en Texas, la mayoría de los supermercados y tiendas minoristas operarán con horario reducido el 24 y cerrarán por completo el 25 de diciembre. Incluso cadenas que en otros años abrían 24 horas, como Walmart, cerrarán en Navidad, por lo que es clave planificar tus compras con anticipación.

Nochebuena en Texas: horarios del 24 de diciembre de 2025

El miércoles 24 de diciembre, casi todas las tiendas estarán abiertas, pero cerrarán temprano, generalmente entre 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

Horarios confirmados en Nochebuena:

H-E-B: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Walmart: La mayoría de sucursales en Texas cierran a las 6:00 p.m.

La mayoría de sucursales en Texas Target: 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

7:00 a.m. a 8:00 p.m. Costco: Horario reducido; suele cerrar a las 5:00 p.m.

Horario reducido; suele cerrar a las Kroger: Cierre entre 6:00 p.m. y 7:00 p.m.

Cierre entre Central Market: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Recomendación: Haz tus compras esenciales antes de las 6:00 p.m. para evitar contratiempos.

Navidad en Texas: qué tiendas abren el 25 de diciembre de 2025

El jueves 25 de diciembre, la gran mayoría de los supermercados y tiendas estarán cerrados en Texas. Las únicas opciones disponibles serán tiendas de conveniencia y algunas farmacias, con horarios limitados.

Tiendas que SÍ abren en Navidad (horarios variables)

7-Eleven, Circle K y Buc-ee’s: La mayoría opera 24 horas , ideal para compras de emergencia.

La mayoría opera , ideal para compras de emergencia. CVS Pharmacy: Muchas sucursales abren (por ejemplo, 8:00 a.m. a 9:00 p.m. ), aunque las farmacias internas podrían estar cerradas .

Muchas sucursales abren (por ejemplo, ), aunque . Walgreens: Las tiendas 24 horas permanecen abiertas ; otras pueden operar de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las tiendas ; otras pueden operar de Albertsons, Safeway y Tom Thumb:Algunas sucursales selectas podrían abrir con horario muy reducido (ej. 8:00 a.m. a 4:00 p.m.). Es indispensable verificar tu tienda local.

Tiendas que estarán CERRADAS el 25 de diciembre

H-E-B

Walmart

Target

Costco

Sam’s Club

Aldi

Trader Joe’s

Whole Foods

Kroger

Restaurantes abiertos en Texas el 25 de diciembre

Si no planeas cocinar en Navidad, estas cadenas suelen operar en Texas, aunque con posibles ajustes de horario:

Denny’s e IHOP: Generalmente abiertos 24/7

Generalmente Waffle House: Abierto 24/7

Starbucks: Muchas sucursales abiertas, pero con horarios limitados

Muchas sucursales abiertas, pero con Fogo de Chão y Red Lobster: Suelen abrir con reservación previa

Venta de alcohol en Navidad en Texas: lo que debes saber

Por ley en Texas, las licorerías (Liquor Stores) deben cerrar el día de Navidad.Solo será posible comprar cerveza o vino en supermercados o tiendas de conveniencia que estén abiertas, y dentro de los horarios permitidos.