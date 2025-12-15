TE RECOMENDAMOS
Para miles de mexicanos el pago del aguinaldo es una buena temporada para comprar por primera vez una laptop o renovarla, dado que dicha computadora portátil que se ha hecho indispensable en la vida de los estudiantes y de los oficinistas.
Ya sea necesario comprar una para seguir siendo eficaces trabajando a distancia o para hacer las tareas escolares en la nube, lo más recomendable es comprar varias marcas, precios y características que se ajusten tanto a las necesidades laborales como económicas.
A continuación, te presentamos laptops que puedes comprar por menos de 10 mil pesos y varias pueden ser adquiridas a meses sin intereses.
LAPTOP LENOVO V14:
- Precio con descuento: $6,999.00
- MSI con tarjetas participantes
- Almacenamiento de 256 GB SSD
- Pantalla de 14"
- Memoria RAM 8 GB
LENOVO IDEAPAD SLIM
- Precio final con descuento: $7,999.00
- Aplica 9 meses sin intereses
- Sistema operativo Windows 11
- Disco Duro 512 GB SSB
- Memoria RAM 8 GB
- Pantalla Full HD 15.6"
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM
- Precio: $8,999.00
- Cuenta con pagos de hasta 9 meses sin intereses
- Disco Duro 512 GB SSB
- Memoria RAM 8 GB
- Pantalla Amplia 15.6"
LAPTOP ASUS VIVOBOOK
- Precio directo $9,499.00
- Difiere el pago hasta en 9 meses sin intereses
- 512 GB de almacenamiento SSD
- Memoria RAM 8 GB
- Pantalla de 14"
- Windows 11
LAPTOP DELL DC15255
- De 10,999.00 a $9,499.00
- MSI con tarjetas participantes
- Almacenamiento de 512 GB SSB
- Memoria RAM 8 GB
- Tamaño de pantalla 39.6 cm (15.6")
Estas son algunos de los modelos que actualmente cuentan con algún descuento vigente.
No dejes pasar las oportunidades de compra que puedes encontrar en otros equipos tecnológicos como impresoras, celulares, mouse o escritorios.
Estas opciones podrán ayudarte en las múltiples tareas que tienes que desarrollar ya sea en las más básicas que le piden en la escuela a los más pequeños de casa hasta funcionan para conectarte a las reuniones en línea para cerrar proyectos que impulsarán tu vida profesional este 2026.
