Un un jet ejecutivo se desplomó la mañana de este lunes durante su aproximación al Aeropuerto Internacional de Toluca, provocando un fuerte incendio y una columna de humo visible a varios kilómetros.

El desplome dejó un saldo provisional de al menos seis muertos, informó este lunes Protección Civil estatal.

En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó el saldo "preliminar" de seis fallecidos en el accidente que sufrió el jet con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero, hacia la ciudad de Toluca, donde ocurrió el accidente mortal, a 65 kilómetros de la capital mexicana.

Del accidente de avioneta en Toluca pic.twitter.com/9ESMdrMseo — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 15, 2025

Incendio y fuerte movilización de emergencia

Tras el impacto, el jet privado se incendió, lo que obligó a la rápida intervención de bomberos, Protección Civil, Policía Estatal y servicios médicos de emergencia. Las autoridades lograron controlar el fuego y acordonaron el área como medida preventiva, solicitando a la población evitar la zona debido al humo denso y a las labores de rescate.

Hasta el momento, no se reportan víctimas en tierra.

Trayectoria de la aeronave que se estrelló cerca de aeropuerto de Toluca

Esta es la trayectoria del avión pequeño que despegó de Acapulco a las 11:41 am.



Se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto de Toluca a las 12:31 h.



Vía @LuisAlbertoRodr @flightradar24



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/IfQOnHU4ky — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 15, 2025

Posibles fallecidos a bordo

Fuentes extraoficiales indican que podrían haber fallecido entre dos y tres personas que viajaban en la aeronave, sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

🔴📹‼EL MOMENTO EXACTO DE LA TRAGEDIA ‼😢✈️🕊️



🤳#ReporteCiudadano



🗣Así fue captado el desplome de una #avioneta la tarde de este lunes, en la zona de San Pedro Totoltepec, cerca del Callejón de San Pedro Totoltepec y el campo de fútbol San Antonio, justo en los limites de… pic.twitter.com/tWSAxA2hlx — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 15, 2025

Investigación en desarrollo

Las causas del accidente aún son desconocidas. Personal especializado ya realiza las diligencias correspondientes y se espera que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y autoridades estatales emitan un reporte oficial en las próximas horas.

El Aeropuerto Internacional de Toluca continúa operando, aunque con alerta preventiva en sus inmediaciones.

Esta es información en desarrollo y se actualizará conforme las autoridades confirmen nuevos datos.