La llamada “supergripa” provocada por la influenza A H3N2 tendrá una alta circulación en México durante esta temporada invernal, advirtió el doctor Francisco Moreno, infectólogo y jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC, durante una entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

De acuerdo con el especialista, no se trata de una nueva pandemia, pero sí de un virus con mayor capacidad de contagio, lo que podría traducirse en un aumento de casos, hospitalizaciones y defunciones, no por mayor letalidad, sino por el volumen de personas infectadas.

¿Qué es la influenza A H3N2 y por qué le llaman “supergripa”?

El doctor Moreno explicó que el virus H3N2 no es nuevo. Fue identificado por primera vez en 1968 y fue responsable de la llamada gripe de Hong Kong, la tercera pandemia de influenza registrada en el mundo.

Actualmente, este subtipo vuelve a predominar porque tiene la capacidad de “engañar” al sistema inmune, incluso en personas que ya tuvieron infecciones previas, lo que facilita su propagación.

“Le dicen supergripa porque hay más número de contagiados, no porque sea más letal”, aclaró el especialista.

En países europeos como Reino Unido, hasta el 80% de los casos de influenza corresponden a H3N2, un patrón que, según el doctor Moreno, podría repetirse en México.

¿ H3N2 es más peligrosa que la influenza común?

No. El infectólogo subrayó tres puntos clave:

No es más letal que otras variantes de influenza.

que otras variantes de influenza. La vacuna contra la influenza sí protege contra enfermedad grave y muerte.

contra enfermedad grave y muerte. Responde al oseltamivir, el antiviral disponible actualmente.

Por ello, insistió en que no hay que alarmarse, pero sí prevenir contagios mediante vacunación, higiene y medidas aprendidas durante la pandemia de COVID-19.

Síntomas de la supergripa H3N2

Los síntomas no son distintos a los de la influenza tradicional, pero pueden presentarse de forma intensa:

Fiebre

Dolor de cabeza intenso

Dolor muscular y corporal

Malestar general

Tos

Congestión nasal

Dolor de garganta

¿Cuándo acudir al hospital por influenza A H3N2?

El doctor Francisco Moreno fue enfático al señalar los signos de alarma que sí requieren atención médica inmediata:

Falta de aire

Dificultad para respirar

Oxigenación menor a 90% , medida con oxímetro

, medida con oxímetro Sensación de que la infección “bajó al pecho”

“Cuando la infección afecta la oxigenación, ya no está en vías respiratorias altas, sino en bronquios y pulmones”, explicó.

En estos casos, NO se debe esperar y se debe acudir al hospital o contactar a un médico.

Grupos más vulnerables

El riesgo de complicaciones es mayor en:

Adultos mayores

Personas con enfermedades respiratorias

Pacientes con enfermedades crónico-degenerativas

Personas no vacunadas

Por ello, el especialista recomendó retomar el uso de oxímetro, cubrebocas y termómetro, especialmente en reuniones y temporadas festivas.

¿Sirven las vacunas de influenza?

Sí. El doctor Moreno confirmó que la vacuna tetravalente contra la influenza, aplicada en instituciones públicas y privadas, disminuye el riesgo de enfermedad grave, al igual que las vacunas contra neumococo y COVID-19.

“Si no te has vacunado, vale la pena que te vacunes”, concluyó.