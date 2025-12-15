Un nuevo caso de discriminación contra migrantes en Estados Unidos se viralizó por las burlas y ataques verbales que una afrodescendiente comete contra una familia de hispana en vía pública.

Un video que ha retomado fuerza en redes sociales muestra el momento en que los pasajeros de un auto son cuestionados sobre su estatus migratorio tras aparente verse involucrados en un percance vial.

Aunque no revelan el lugar ni fecha del incidente, la grabación está siendo usada para ejemplificar como en las últimas semanas cierto sector de ciudadanos estadounidenses están reaccionando al confrontarse con personas con raíces latinas.

"¡ Tú eres un inmigrante ilegal! Yo no. Soy de aquí y tú eres un inmigrante ilegal", reclama la mujer afrodescendiente en medio de gritos y manoteos.

Durante el video se escucha que al interior del vehículo viajan al menos dos personas.

Una comenta en español a su compañero que grabe a la mujer que con voz desesperada los insulta por la ventana

"¿Dónde está tu seguro?... Eres un inmigrante ilegal", señaló la señora quién explotó al descubrir que no hablaban inglés.

En medio del monólogo que sostiene la estadounidense intenta arrebatarle el celular a la conductora.

"¿Eres de aquí? ¿Dónde está tu identificación?", cuestiona la agresora que se muestra cada vez más enojada al grado que al señalar a los pasajeros intencionalmente le pica la cara a la conductora.

En consecuencia, otra persona trata de poner un alto, pero esta ironiza el comentario.

El video se corta y no revela en que concluyó el encontronazo o si los implicados eran también ciudadanos o no, sin embargo, en redes sociales se desataron las críticas contra la presunta agresora.

"Hasta en su mirada se el odio" "Espero que hayan hablado a la policía, no se dejen raza "

"Hay que recordarle que nuestros ancestros ya estaban aquí desde antes que los gringos y ellos. Ellos llegaron a EEUU siendo esclavos y vendidos por 25 centavos", así unas de las reacciones.

Otros reportaron que agresiones de este estilo han empezado a ocurrir de forma recurrente en la vida cotidiana.

"A mí me pasó en Sams Club con mi esposo y mis hijos. Un hombre nos gritó que en América se habla inglés y nos empezó a decir cosas", escribió Montsapril.