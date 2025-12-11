Luego del misterioso paracaidista que cayó en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al otro lado del mundo, Australia, otro de estos aventureros registró un insólito incidente que puso su vida y la de sus compañeros en riesgo.

En redes sociales se viralizó un video grabado en Tully en el que muestra a un equipo de paracaidistas experimentados lanzarse desde una avioneta al vacío, pero a uno de ellos le falló su equipo.

Se muestra cómo, de acuerdo con el protocolo, las personas saltan desde el borde de la puerta.

El deportista extremo en cuestión se coloca en posición y segundos antes de saltar, sorpresivamente su paracaídas de emergencia sale disparado de la mochila, el cual es jalado por una ráfaga de viento que a su vez se lleva de espaldas a la persona quedando a merced de su suerte.

En seguida, el paracaídas golpea el ala de la aeronave, generando una gran sacudida sin que aparentemente pierda altura.

Pese a ello, la avioneta sigue en curso, el resto de los pasajeros se lanzan y segundos después ya en el aire abren el paracaídas.

En contraste, el deportista cuyo paracaídas se abrió prematuramente, queda colgado y girando del ala por unos segundos.

🔴 | Un paracaidista australiano sobrevivió a un accidente casi fatal cuando su paracaídas de reserva se enganchó en el ala de un avión durante un salto en grupo sobre Tully.



El paracaídas se desplegó prematuramente a unos 4.500 metros, quedó enganchado en un ala y lo dejó… pic.twitter.com/uJMYmqicrH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 11, 2025

Tras percatarse de lo sucedido, a través de la cámara que trae en su casco, se muestra que el hombre empieza a cortar los lazos de sus paracaídas con una navaja, la cual es parte vital de su equipo de supervivencia.

Mientras corta cada cuerda se ve como el aire y la pérdida de sostén hacen que el paracaidista rebote constantemente.

Finalmente, logra librarse de la riesgosa situación y cae al vacío para luego abrir exitosamente su paracaídas principal.

De acuerdo con los reportes en redes, el deportista logró aterrizar sin mayores contratiempos con su equipo y sólo reportó algunas heridas leves tras golpearse contra el ala al ser jalado por el aire.