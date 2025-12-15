A días de que el cometa 3I/ATLAS tenga su máximo acercamiento a la Tierra (perigeo), el próximo 19 de diciembre de 2025 , los científicos afirman que este objeto en realidad es un “regalo de Navidad” para los astrónomos y la humanidad en general.

El cometa 3I/ATLAS se trata del tercer objeto interestelar jamás detectado cruzando nuestro Sistema Solar. Es decir, proviene de otra estrella o mejor dicho de otro sistema planetario, y esta Navidad pasará lo suficientemente cerca de nosotros como para que los astrónomos y aficionados lo observen con lupa y puedan descubrir su verdadera naturaleza… ¿se revelará como una nave extraterrestre?

De acuerdo con las investigaciones que se han hecho desde que fue descubierto el pasado 1 de julio , el viajero cósmico se formó en un disco protoplanetario lleno de gas y polvo alrededor de una estrella lejana.

Ahí, "donde nacen planetas", ocurrió algo extraño y una fuerza gravitacional lo expulsó al espacio profundo, condenándolo a vagar por la Vía Láctea durante miles de millones de años e interviniendo en otros sistemas como el nuestro.

Desde entonces, 3I/ATLAS ha ido de estrella en estrella sin mirar atrás. Ahora, por primera vez en su historia, se acercó a nuestro Sol, y ha continuado su trayectoria a toda velocidad hacia la Tierra. Los científicos consideran este encuentro como una oportunidad única para estudiar cómo se forman los planetas fuera de nuestro Sistema Solar, lo que sería el regalo perfecto de Navidad.

Durante su acercamiento, los humanos tendremos la oportunidad única en la vida de observarlo con telescopios de largo alcance y binoculares.

Los astrónomos afirman que la visita de este tipo de objetos no se repite dos veces. A diferencia de los cometas tradicionales, 3I/ATLAS sigue una órbita hiperbólica, lo que significa que viene, pasa… y se va para siempre.

El experto vinculado a la Universidad de Harvard, Avi Loeb, ya había insinuado que el objeto interestelar se trata de un regalo navideño, que trae consigo sondas de investigación.

Y es que el astrofísico asegura que el 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que surca nuestro Sistema Solar con el objetivo de investigarlo y de monitorear la vida en la Tierra.

Loeb se ha referido con soltura a las posibilidades de que el objeto se revele como una nave artificial durante su acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre, apuntando que la presunta nave extraterrestre podría enviar “regalos de Navidad a la humanidad”.

“Si 3I/ATLAS fue fabricado tecnológicamente, como sugiere su alta abundancia de níquel en relación con el hierro, podría maniobrar o liberar minisondas”, sugirió el científico previo a su perihelio, en octubre pasado.

Loeb, junto a su equipo de investigadores del Proyecto Galilei, monitorearán la posible actividad “inusual” por parte de “objetos anómalos en la atmósfera terrestre” durante su perigeo para analizar el comportamiento del cometa cerca de nuestro planeta y revisar si se liberaron dichas sondas.