Si alguna vez soñaste con unas vacaciones rodeadas de nieve, aventura y paisajes espectaculares, Whistler es el destino que estabas buscando. Esta ciudad, ubicada al norte de Vancouver en la provincia de Columbia Británica, es famosa por albergar Whistler Blackcomb, uno de los centros de esquí más grandes de América del Norte. Pero lo mejor es que Whistler no solo es para esquiadores: ofrece experiencias únicas para todo tipo de viajeros.

¿Por qué elegir Whistler en invierno?

Whistler es un lugar donde cada día puede ser diferente. Desde salir a esquiar antes del trabajo hasta disfrutar de una caminata nocturna iluminada, todo está cerca y accesible. Como dice Kylie Wilkins, subdirectora de Vallea Lumina:

“Whistler es increíble porque puedes salir por la puerta de tu casa y hacer muchas actividades y conocer gente de todo el mundo. Puedes tener una experiencia diferente cada día.”

Ahora, toma nota de las 10 actividades imperdibles para vivir el paraíso invernal en Whistler.

1. Motos de nieve

Explora los bosques nevados a bordo de una moto de nieve. Los tours incluyen guía y, en algunos casos, una cena en una cabaña rústica.

2. Esquí en Lost Lake Park

Con más de 30 km de pistas y vistas espectaculares de las montañas Whistler y Blackcomb, este parque es ideal para esquiar de día o de noche. También puedes tomar clases para mejorar tu técnica.

3. Tirolesa de invierno

Atrévete a “volar” sobre un bosque cubierto de nieve y lagos congelados. El recorrido incluye explicaciones sobre la naturaleza local.

4. Bubly Tube Park

Perfecto para deslizarte por la nieve en llantas inflables. Reserva con al menos tres días de anticipación. Los menores de 12 años deben ir acompañados.

5. Recorridos turísticos

Conoce Whistler y sus alrededores: Green Lake, Rainbow Park, miradores, Function Junction y sitios olímpicos como The Whistler Sliding Center.

6. Salto en bungee

Para los más valientes, un salto de 50 metros sobre el lago Cheakamus. Una experiencia llena de adrenalina.

7. Patinaje sobre hielo

Patina al aire libre en Whistler Olympic Plaza o en lagos congelados, o bajo techo en Meadow Park Sports Center.

8. Trineos tirados por perros

Una experiencia única para admirar el paisaje desde un trineo jalado por perros árticos.

9. Vallea Lumina

Un espectáculo nocturno de luces en Cougar Mountain. Ideal para cerrar el día con magia.

10. Avistamiento de águilas

Observa águilas calvas en Brackendale, al sur de Whistler, en su hábitat invernal.

Reserva con anticipación, especialmente actividades como Tube Park y trineos.

Lleva ropa térmica y calzado adecuado para nieve.

Considera que las condiciones climáticas pueden afectar algunas actividades.

Whistler es mucho más que esquí: es un destino donde la aventura y la naturaleza se combinan para ofrecerte unas vacaciones inolvidables.