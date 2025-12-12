La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de Estados Unidos anunció que, a partir del 1 de febrero de 2026, los pasajeros que no presenten una forma aceptable de identificación y aún así deseen volar podrán optar por un nuevo sistema de verificación de identidad llamado TSA Confirm.ID, pagando una tarifa de $45.

Este sistema permitirá establecer la identidad del viajero en los puntos de control de seguridad mediante un proceso alternativo modernizado. La tarifa cubrirá un período de viaje de 10 días y podrá pagarse en línea antes del viaje o en el aeropuerto.

“A partir del 1 de febrero, los viajeros que no presenten una identificación válida en nuestros controles de seguridad y aun así deseen volar podrán pagar una tarifa de $45 y someterse al proceso TSA Confirm.ID. Esta tarifa garantiza que el costo de la verificación de una identificación insuficiente corra por cuenta del viajero, no del contribuyente”, explicó Adam Stahl, de la TSA.

¿Por qué este cambio?

La TSA señala que busca reforzar la seguridad y reducir riesgos. Según Stahl, “la verificación de identidad es esencial para la seguridad de los viajeros, ya que mantiene a terroristas, delincuentes e inmigrantes indocumentados fuera del aire y de otros sistemas de transporte nacionales como el ferrocarril”.

Actualmente, más del 94% de los pasajeros ya utiliza una REAL ID u otra identificación válida, pero la agencia advierte que quienes no cumplan con este requisito podrían enfrentar mayores tiempos de espera.

¿Qué identificaciones son aceptadas?

Entre las formas aceptables de identificación se incluyen:

Licencias de conducir que cumplan con REAL ID.

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Tarjeta de residente permanente.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense.

Credencial TWIC, tarjeta PIV HSPD-12, entre otras.

Toma en cuenta que una licencia de conducir temporal no es aceptable.

La TSA insta a quienes no tengan una REAL ID a programar una cita en su DMV local para actualizar su identificación lo antes posible. Si no lo haces, podrás pagar la tarifa de $45 para usar TSA Confirm.ID, pero deberás esperar más tiempo en el aeropuerto.

“La seguridad de los viajeros es nuestra máxima prioridad, por lo que instamos a todos los viajeros a obtener una REAL ID u otra identificación válida lo antes posible para evitar retrasos y la posibilidad de perder vuelos”, concluyó Stahl.

¿Qué es la REAL ID?

La licencia REAL ID, aprobada por el Congreso en 2005, establece normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. Esto debido a que varias licencias estatales no cumplían con los requisitos de seguridad que se pedían a nivel federal.

Tienen la misma información que las licencias de conducir comunes, pero cuentan con más elementos de seguridad para evitar su falsificación. Se caracterizan por contar con una estrella en la parte superior derecha de la tarjeta.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, las medidas de seguridad que incluye la REAL ID incluyen la incorporación de tecnología contra la falsificación, la prevención del fraude interno y el uso de pruebas documentales y verificaciones de antecedentes para garantizar que una persona es quien dice ser.