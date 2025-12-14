La conversación en torno al perigeo del 3I/ATLAS, que será su máximo acercamiento a la Tierra el próximo 19 de diciembre sigue tomando intensidad, generando debate y curiosidad en el mundo de la ciencia acerca de su origen.

Avi Loeb, astrofísico y profesor de la Universidad de Harvard ha dado una nueva opinión acerca del 3I/ATLAS y de otros objetos similares a este que, según sus teorías, en realidad se tratan de naves extraterrestres, enviadas por exploradores que iniciaron misiones espaciales mucho antes que Elon Musk, quien planea enviar naves a Marte para colonizarlo.

Según señaló el experto, de ser un objeto extraterrestre, el cometa 3I/ATLAS no es el primer objeto que visita nuestro Sistema Solar y no será el único, añadió que un “emprendedor espacial”, al estilo Elon Musk, posiblemente ya haya enviado naves espaciales a investigar nuevos mundos, con posibles intenciones “hostiles”.

“Imaginen un imperio que, al igual que España o el Reino Unido, envía barcos a explorar nuevos territorios”, señaló en un nuevo blog.

“Al principio envían barcos pequeños, pero luego envían barcos mucho más capaces”, añadió, señalando que sería “arrogante” por parte de la ciencia y de la humanidad en general descartar cualquier posibilidad de que el 3I/ATLAS y otros objetos interestelares sean artificiales, controlados por tecnología avanzada fuera de este mundo.

Según Loeb, es probable que los extraterrestres hayan visitado nuestro entorno cósmico en el pasado a través de objetos como el cometa 3I/ATLAS, así como lo ha hecho la humanidad lanzando naves espaciales para la investigación de otros planetas y sistemas estelares.

“Mi contrapunto es simple: la humanidad lanzó objetos tecnológicos al espacio, por lo que debemos concluir que las formas de vida extraterrestres podrían hacer lo mismo”, escribió.

En su reciente blog, el científico recordó la vez que el Minor Planet Center en Cambridge afirmó que se había descubierto un nuevo asteroide a inicios de año, que en realidad se trataba de un auto deportivo que Elon Musk lanzó al espacio como publicidad a su marca Tesla.

“Estadísticamente, Musk no es el emprendedor espacial más exitoso de la Vía Láctea en los últimos 13.800 millones de años”, escribió Loeb. “Hay alrededor de cien mil millones de estrellas con propiedades similares al Sol en la Vía Láctea; aproximadamente una décima parte de ellas alberga un planeta habitable del tamaño de la Tierra”, agregó.

El experto de Harvard señaló que hay probabilidades de que dichos sistemas albergen “empresarios espaciales” como Musk, incluso más avanzados, y que uno de ellos probablemente lanzó el 3I/ATLAS para investigar otros mundos y la vida humana lo suficientemente cerca de la Tierra.