Elon Musk afirma que en menos de 20 años, los humanos dejarán de trabajar debido a que la Inteligencia Artificial (IA) les facilitará la vida y que solamente tendrán un empleo por “hobby”.

Musk señaló que, en dicho futuro cercano, las personas podrían elegir trabajar únicamente por gusto, de la misma forma en que deciden practicar un deporte o dedicar tiempo a un videojuego o a un pasatiempo.

El dueño de Tesla, y uno de los principales precursores de la IA, comparó esta predicción con cultivar verduras por gusto en lugar de comprarlas en una tienda: “Si quieres trabajar, es lo mismo que ir a la tienda y comprar algunas verduras, o puedes cultivar verduras en tu patio trasero”, ejemplificó.

“Es más difícil, pero algunos lo hacen porque lo disfrutan. Así será el trabajo: completamente opcional”, sentenció el multimillonario.

En torno a sus declaraciones y al impacto que generará a largo plazo el uso de la IA, el Premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, afirma que hay una gran posibilidad de que las predicciones ocurran y, que aunado a ello, se desate una crisis de desempleo.

Hinton, quien también es conocido como Padrino de IA, advierte que el uso desmedido de esta herramienta tecnológica en varios ámbitos de la vida desencadenará una “profunda reorganización económica”, que dejará a millones de trabajadores desempleados y con conflictos financieros.

“A un gran número de personas les parece muy probable que suframos un desempleo masivo causado por la IA”, señaló en una charla con el senador Bernie Sanders en la Universidad de Georgetown.

“Quienes pierdan su trabajo no tendrán otros empleos a los que recurrir. Si la IA se vuelve tan inteligente como las personas, o incluso más, cualquier trabajo que puedan hacer podrá ser realizado por la IA”, advirtió.

El científico, quien ayudó a crear las redes neuronales que impulsan el auge de la IA, señaló que en un futuro no muy lejano, la Inteligencia Artificial no sólo remodelará el trabajo, sino que reemplazará a las personas y cuando éstas estén desempleadas, no tendrán a dónde recurrir.

Agregó que actualmente las grandes empresas están invirtiendo miles de millones de dólares para la implementación de la IA en sus centros de trabajo, y no como emprendimientos, sino como una forma de reemplazar la mano de obra y hacerla más barata.

“Si me preguntas de dónde van a sacar estos tipos el billón de dólares que están invirtiendo en centros de datos y chips, una de las principales fuentes de dinero será vender a la gente IA. Así que estos tipos realmente están apostando a que la IA reemplace a muchos trabajadores”, apuntó.

Hinton agregó que con el auge de la IA, las propias empresas que ahora mismo están promoviendo su uso, en un futuro también tendrán problemas para poder vender sus productos, ya que nadie tendrá el dinero suficiente para comprarlos, debido a que las personas estarán desempleadas y sin opciones.

“Si los trabajadores no reciben su salario, no hay nadie que compre sus productos”, dijo y apuntó que los magnates que dirigen este proyecto tecnológico “no han considerado realmente” el impacto.