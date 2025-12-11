En medio de la polémica que está viviendo la influencer Marianne Gonzaga por la custodia de su hija, Emma, los cibernautas están reviviendo la "guerra de declaraciones" que sostuvo hace unas semanas en redes con Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil.

Marianne habría hecho un en vivo para sus seguidores en el que afirmó que Mar de Regil la amenazó hace "año y medio porque su novio me tiró la onda".

Presuntamente el hecho ocurrió en un restaurante donde Gonzaga estuvo conviviendo un rato con la pareja, sin embargo, al momento en que Mar se retiró, el sujeto se le insinuó al grado de que este le dio una nalgada.

Hecho por el cual, en su momento, Marianne subió una historia a TikTok que desató el enojo de su amiga y llevándolas a enfrascarse en una pelea de dimes y diretes.

Pese a que Gonzaga los confrontó, el novio rotundamente negó lo sucedido, provocando que la amistad entre ellas se fracturara.

Desde entonces, el par de creadoras de contenido han mostrado tener una "relación" ríspida, mandándose indirectas en sus plataformas.

La historia relatada por Marianne Gonzaga fue desacreditada también por varios cibernautas que consideran que, a pesar del tiempo, la joven ya no cuenta con credibilidad y sólo busca llamar la atención.

Este tipo de videos de la influencer han retomado fuerza luego de que ella está en medio de una batalla legal por la guardia y custodia de su hija.

El pasado lunes, Gonzaga reportó en sus plataformas que "el sistema de justicia le arrebata a una madre a su bebé", provocando que su comunidad sí se solidarizara con ella en este tema.

Afirmó que pasó "todas las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas" solicitadas, por lo que exigía poder estar con su hija.

Pese a esto, este jueves la influencer subió a sus historias que tomó un vuelo con rumbo desconocido y horas después publicó otros videos mostrándose en un aparente cuarto de hotel acompañada de su hija, creando preocupación y confusión entre otros de sus seguidores.

"Un juez ya le cedió la guarda y custodia a su papá. Ya entrega a la niña. Intérnate, cúrate y después te podrás hacer cargo de tu hija. En menos de un año definitivamente no te ha caído el 20 todavía", escribió Guadalupedominguez.

"No sé cómo ustedes son capaces de exponer tanto a esa pobre niñita! Que será del futuro de ella, por favor DEJEN DE EXPONERLA TANTO!", comentó Javibanez

"Dinos que no huiste con Emma. Actualiza algo", dijo Refugio:mikaelaa

"Justicia para Marianne. La única víctima, primero la humillaron se burlaron de ella, ella se defiende y ahora le quieren quitar a su bebe!", mencionó Anne_20_love

¿Quién es Marianne Gonzaga?

Marianne Gonzaga es una influencer que en febrero de este año fue acusada de apuñalar reiteradamente a la pareja de su exnovio en 16 ocasiones.

Hecho por el que fue aprehendida e internada unos meses a la cárcel en la Ciudad de México.

El caso tomó mayor relevancia dado a que cuando cometió el delito aún era menor de edad, por lo que tras llegar a un acuerdo obtuvo su libertad.

Pese a ello, miles de cibernautas continúan muy al pendiente de su estilo de vida y otros en diversas plataformas expresan su preocupación sobre la salud mental de la joven.