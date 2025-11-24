La tecnología está ganando terreno a la mano de obra humana y pronto será indispensable en varios sectores industriales hasta el punto de reemplazarla en su totalidad, o al menos así lo predice el hombre más rico del mundo.

Elon Musk predice que trabajar será “opcional” en 20 años gracias a la implementación masiva de la inteligencia artificial (IA) y la robótica.

El empresario aseguró recientemente que, en menos de dos décadas, trabajar dejará de ser una necesidad y se convertirá en una actividad opcional, comparable a un pasatiempo, debido a que la inteligencia artificial será capaz de hacer todo el trabajo duro, y será entonces cuando la humanidad dejará por completo el trabajo físico.

Durante su participación en el Foro de Inversión Estados Unidos–Arabia Saudita, llevado a cabo en Washington DC, el multimillonario afirmó que los avances en inteligencia artificial y robótica transformarán por completo la vida laboral y la economía global hasta el punto de no necesitar más a los humanos.

Musk señaló que, en dicho futuro cercano, las personas podrían elegir trabajar únicamente por gusto, de la misma forma en que deciden practicar un deporte o dedicar tiempo a un videojuego o a un hobby.

El dueño de Tesla, y uno de los principales percusores de la IA, comparó esta predicción con cultivar verduras por gusto en lugar de comprarlas en una tienda: “Si quieres trabajar, es lo mismo que ir a la tienda y comprar algunas verduras, o puedes cultivar verduras en tu patio trasero”, ejemplificó.

“Es más difícil, pero algunos lo hacen porque lo disfrutan. Así será el trabajo: completamente opcional”, sentenció el multimillonario.

El hombre, que tiene una fortuna a tiempo real valorada en más de 470 mil millones de dólares, según Forbes, y que pronto se podría convertir en el primer hombre trillonario del mundo, insistió en que el dinero perderá relevancia cuando las máquinas puedan realizar la mayoría de las tareas productivas que hoy en día hacen los humanos.

“Sólo hay una manera de enriquecer a todos: la IA y la robótica. Seguirá habiendo restricciones de poder. Pero creo que, en algún momento, la moneda dejará de ser relevante”, afirmó.

Elon Musk afirmó que, si el ritmo actual de innovación en la IA se mantiene, la tecnología permitirá cubrir las necesidades básicas de la población sin depender del trabajo humano.

Dentro de este contexto, Musk destacó el mejoramiento de Optimus, el robot humanoide que creó a través de su empresa automotriz Tesla, y afirmó que algún día podría estar presente en “todos los hogares” y ayudar a erradicar la pobreza mundial.

En torno a sus afirmaciones, economistas y especialistas han mostrado escepticismo ante las predicciones del magnate. Señalan que, aunque la robótica avanza rápidamente, la producción masiva de dispositivos humanoides sigue siendo extremadamente costosa y difícil de escalar en plazos tan cortos como los que plantea Musk.