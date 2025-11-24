Ante un pronóstico de lluvias fuertes y temperaturas bajas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas 72 horas, el Gobierno de México llamó este domingo a la población de varios estados del país a tomar medidas de prevención ante estos fenómenos.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) refirió que el SMN "prevé que el miércoles 26 se presenten lluvias fuertes con puntuales muy fuertes" en lo estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca) e Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango).

Además de Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca.

El Meteorológico de México indicó que el lunes 24 prevé intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, y temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas durante la madrugada del martes en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Para el martes 25 prevé intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Y temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Para el miércoles 26 el SMN avisó de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además de temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

El texto apuntó que con el objetivo de salvaguardar a la población, la CNPC mantiene un seguimiento permanente, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre la evolución de estos fenómenos hidrometeorológicos.

Además, dijo , "se han emitido recomendaciones a las autoridades estatales y municipales para activar las medidas de prevención, preparación y protección correspondientes en las regiones señaladas".

Entre las medidas de preparación y autocuidado ante lluvias intensas están revisar un plan familiar de Protección Civil, preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identificar rutas de evacuación y ubicar los refugios temporales en las distintas localidades, además de usa ropa térmica y cubrir adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

La CNPC llamó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Asimismo, recordó que, tras el paso de lluvias intensas, se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corriente de agua.

A inicios de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se está dialogando con las familias afectadas por las catastróficas lluvias de octubre que afectaron los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, cuyas casas están en zonas de alto riesgo de inundaciones, para que puedan ser alojadas en otras zonas.

Las lluvias extraordinarias dejaron 83 personas fallecidas y 16 desparecidos en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz. El Gobierno estimó que unas 100.000 viviendas se vieron afectadas, además de infraestructura.