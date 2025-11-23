La escritora y periodista Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, reveló que los médicos le han pronosticado menos de un año de vida tras ser diagnosticada con un cáncer agresivo. La noticia fue dada a conocer a través de un ensayo personal que compartió a través del The New Yorker, donde describió el impacto emocional y físico de su enfermedad.

La autora, de 35 años, relató que su diagnóstico llegó en uno de los momentos más importantes de su vida: horas después de dar a luz a su segundo hijo, en mayo de 2024. En ese entonces los médicos le detectaron leucemia mieloide aguda, una enfermedad agravada por una rara mutación genética conocida como Inversión 3.

Desde ese día y durante los 18 meses posteriores, la nieta de JFK y Jaqueline Kennedy ha enfrentado un tratamiento médico exhaustivo que incluye quimioterapia intensiva, transfusiones de sangre constantes y un trasplante de médula ósea, que le ha significado un desgaste físico y emocional “devastador”, según reveló.

A principios de este año, la periodista se sometió a un ensayo clínico de terapia con células CAR-T, un tratamiento de inmunoterapia considerado una de las innovaciones más prometedoras para combatir ciertos tipos de cáncer de la sangre como la leucemia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, los especialistas le han comunicado que su expectativa de vida es inferior a un año.

En su ensayo, Schlossberg compartió el temor más profundo que la agobia desde el diagnóstico: la posibilidad de que los dos hijos que comparte con el médico George Moran crezcan sin recordarla. “Mis hijos, cuyos rostros viven para siempre en el interior de mis párpados, no me recordarían”, escribió. “Nunca llegué a cuidar realmente de mi hija; no podía cambiarle el pañal, bañarla ni alimentarla”, agregó.

Cáncer de Tatiana Schlossberg se suma a “maldición de los Kennedy”

En su ensayo personal, Tatiana confesó que uno de los dolores más grandes ha sido sentir que suma una nueva desgracia a la historia de la familia Kennedy, que ha sido marcada durante años por un sinfín de asesinatos y muertes trágicas, lo que ha originado rumores sobre una posible maldición.

“He intentado ser buena hija toda mi vida y proteger a mi madre. Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, y no puedo hacer nada para detenerla”, afirmó la periodista y exreportera del New York Times.

Su ensayo fue publicado el pasado 22 de noviembre, fecha que marca el 62º aniversario del asesinato de John F. Kennedy en Dallas, Texas, un día particularmente importante para la dinastía.

Durante las últimas décadas, la familia Kennedy ha sido blanco de un sinfín de tragedias vinculadas a varios de sus miembros, desde el asesinato del presidente de Estados Unidos, hasta enfermedades, muertes repentinas y accidentes. Estas han sido algunas de las desgracias de la familia: