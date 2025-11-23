TE RECOMENDAMOS
La escritora y periodista Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, reveló que los médicos le han pronosticado menos de un año de vida tras ser diagnosticada con un cáncer agresivo. La noticia fue dada a conocer a través de un ensayo personal que compartió a través del The New Yorker, donde describió el impacto emocional y físico de su enfermedad.
La autora, de 35 años, relató que su diagnóstico llegó en uno de los momentos más importantes de su vida: horas después de dar a luz a su segundo hijo, en mayo de 2024. En ese entonces los médicos le detectaron leucemia mieloide aguda, una enfermedad agravada por una rara mutación genética conocida como Inversión 3.
Desde ese día y durante los 18 meses posteriores, la nieta de JFK y Jaqueline Kennedy ha enfrentado un tratamiento médico exhaustivo que incluye quimioterapia intensiva, transfusiones de sangre constantes y un trasplante de médula ósea, que le ha significado un desgaste físico y emocional “devastador”, según reveló.
A principios de este año, la periodista se sometió a un ensayo clínico de terapia con células CAR-T, un tratamiento de inmunoterapia considerado una de las innovaciones más prometedoras para combatir ciertos tipos de cáncer de la sangre como la leucemia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, los especialistas le han comunicado que su expectativa de vida es inferior a un año.
En su ensayo, Schlossberg compartió el temor más profundo que la agobia desde el diagnóstico: la posibilidad de que los dos hijos que comparte con el médico George Moran crezcan sin recordarla. “Mis hijos, cuyos rostros viven para siempre en el interior de mis párpados, no me recordarían”, escribió. “Nunca llegué a cuidar realmente de mi hija; no podía cambiarle el pañal, bañarla ni alimentarla”, agregó.
Cáncer de Tatiana Schlossberg se suma a “maldición de los Kennedy”
En su ensayo personal, Tatiana confesó que uno de los dolores más grandes ha sido sentir que suma una nueva desgracia a la historia de la familia Kennedy, que ha sido marcada durante años por un sinfín de asesinatos y muertes trágicas, lo que ha originado rumores sobre una posible maldición.
“He intentado ser buena hija toda mi vida y proteger a mi madre. Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, y no puedo hacer nada para detenerla”, afirmó la periodista y exreportera del New York Times.
Su ensayo fue publicado el pasado 22 de noviembre, fecha que marca el 62º aniversario del asesinato de John F. Kennedy en Dallas, Texas, un día particularmente importante para la dinastía.
Durante las últimas décadas, la familia Kennedy ha sido blanco de un sinfín de tragedias vinculadas a varios de sus miembros, desde el asesinato del presidente de Estados Unidos, hasta enfermedades, muertes repentinas y accidentes. Estas han sido algunas de las desgracias de la familia:
- 1944 - Joseph P. Kennedy Jr., el hijo mayor de la familia Kennedy, falleció a los 29 años. Su muerte ocurrió durante una misión secreta de la Segunda Guerra Mundial, cuando el bombardero de la Marina que piloteaba, cargado de explosivos, explotó en pleno vuelo.
- 1948 - Kathleen "Kick" Kennedy, hija de Joe y Rose Kennedy, falleció a los 28 años en un accidente de avión ocurrido en Francia.
- 1963 - Patrick Bouvier Kennedy, hijo prematuro de JFK y Jackie, falleció apenas 39 horas después de su nacimiento.
- 1963 - El presidente John F. Kennedy, de 46 años, es asesinado por Lee Harvey Oswald mientras viajaba en una caravana en Dallas, Texas.
- 1968 - Robert Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy, fue asesinado por Sirhan Sirhan en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Este trágico suceso ocurrió poco después de que ganara las primarias presidenciales de California.
- 1969 - El senador Ted Kennedy cayó de un puente en la isla Chappaquiddick , Massachusetts; su asistente Mary Jo Kopechne, de 28 años, fue encontrada muerta en el automóvil sumergido.
- 1984 - El hijo de RFK, David, de 28 años, es encontrado muerto por una sobredosis de drogas en un hotel de Palm Beach, Florida.
- 1997 - Otro hijo de RFK, Michael, de 39 años, murió en un accidente de esquí en Aspen, Colorado.
- 1999 - El único hijo de JFK, John F. Kennedy Jr., de 38 años, su esposa Caroline Bessette y su hermana Lauren, perdieron la vida cuando el avión que pilotaba se hundiera en el Atlántico frente a Martha's Vineyard.
- 2011 - La hija mayor de Ted Kennedy, Kara, de 51 años, murió de un infarto tras entrenar en un gimnasio de Washington, DC. Antes de esto, se había sometido a un tratamiento intensivo contra el cáncer de pulmón.
- 2012 - La esposa de RFK Jr., Mary Richardson Kennedy, se suicidó a los 52 años en su casa de Bedford, Nueva York, en medio de una pelea de divorcio.
- 2019 - La nieta de RFK, Saoirse Kennedy Hill, murió a los 22 años por una sobredosis accidental en el complejo familiar en Hyannis Port, Massachusetts.
- 2020 - Maeve Kennedy Townsend McKean, de 40 años, nieta de Robert F. Kennedy, y su hijo Gideon, de 8 años, se ahogaron durante un misterioso accidente de canoa en la bahía de Chesapeake.
