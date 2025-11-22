Los usuarios de redes sociales y fanáticos del automovilismo no perdonaron que una influencer no reconociera a Sergio “Checo” Pérez cuando se acercó a entrevistarlo; la creadora de contenido se encontró con el mexicano y decidió hacer una dinámica con él en la cual le hizo preguntas sobre moda, estilo de vida y amor. Sin embargo, una vez que publicó el video en sus redes, sus seguidores le dijeron que había conversado con el famoso piloto de la Fórmula 1.

Sin querer, Checo Pérez protagonizó un video mientras se encontraba dando un paseo por Madrid, ya que una influencer se le acercó para que participara en una dinámica en la que hablaría sobre ropa y estilo. La creadora de contenido, conocida como Maria Gordeeva, compartió el video en su cuenta oficial de TikTok.

En el clip se observa que la influencer se acerca al mexicano debido a que le llamó la atención su estilo para vestir; entre las preguntas que le hizo estaban: cómo le gusta que vista una mujer, qué looks prefiere y si estaría dispuesto a cambiar su ropa si se lo pide su pareja.

En el video de descripción se lee el siguiente mensaje: “Yo sin darme cuenta a quien estoy entrevistando. TikTok, hagan su magia, ayúdenme a saber quién es él. Iba de prisa y no me dio su cuenta de Instagram”.

Una vez que publicó el video, los internautas le informaron que había entrevistado a uno de los pilotos más famosos de México y el mundo; le escribieron que se trataba de Checo Pérez.

“¡¡El ‘Viejo Sabroso’ le dicen!!”, “Cómo que “help me find this guy” … si es el mismísimo King of The Streets… Minister of Defense… nuestro viejo sabroso patrimonio cultural de México”, “Yo aquí solo veo a un hombre que está disfrutando el hecho de que no lo conozcan”, “Y pensar que los dos hablan español y lo entrevistó en inglés” y “No manches hija, ese es Checo Pérez, cómo no lo vas a conocer” fueron las reacciones de los usuarios de redes sociales quienes no dieron crédito de que se encontrara al famoso mexicano y que no lo reconociera, además, de que estaban sorprendidos de que el piloto de la F1 estuviera tan relajado caminando por Madrid.

Varios de sus seguidores señalaron que “envidiaban” a la influencer pues a ellos les hubiera encantado encontrarse a Checo Pérez en la calle. En un video posterior, Maria Gordeeva así respondió cuando se le cuestionó cómo se sintió cuando se enteró que había entrevistado al piloto mexicano: “Que él es persona muy amable y tiene prisa jajaja”.