La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) junto con líderes de campesinos y agricultores anunciaron que este 24 de noviembre realizarán un megaparo nacional en las principales carreteras y aduanas de México como protesta ante la inseguridad que viven los integrantes de su gremio.
En conferencia de prensa de este miércoles, los transportistas hicieron un llamado a la sociedad a mantenerse en casa dado que por el despliegue "no habrá tránsito para nadie".
¿A qué hora empezará la protesta de transportistas?
De acuerdo con los videos que representantes de la ANTAC han difundido en redes, las principales concentraciones serán en:
- Plancha del Zócalo de la Ciudad de México
- Hora de reunión: 8:00 de la mañana
Sin embargo, aún no han informado sobre cuáles serán las avenidas por las que buscarán llegar al Centro Histórico.
Sí adelantaron que cerrarán el paso vehicular en la zona de aduanas de la frontera norte de México con Estados Unidos, donde hay cerca de 20 cruces.
Entre los principales están:
- Nuevo Laredo, Tamaulipas
- Ciudad Juárez, Chihuahua
- Nogales, Sonora
- Piedras Negras, Coahuila
"Vamos a la toma de carreteras, al cierre total y a la toma de la industria y a la toma de las aduanas en la frontera norte", reiteraron los líderes transportistas.
"El próximo 24 se va a complicar el tránsito por las carreteras, se va a complicar el tránsito internacional".
¿EN QUÉ ESTADOS HABRÁ BLOQUEO DE TRANSPORTISTAS?
Entre algunas de las entidades que han confirmado su participación a través de videos en redes sociales están:
- Sonora
- Chihuahua
- Veracruz
- Guanajuato
- Tamaulipas
- Sinaloa
- Puebla
- Hidalgo
Cabe recordar que durante el pasado octubre los agricultores hicieron un megabloqueo afectando en tránsito vehicular en
- Autopista del Occidente
- Carretera Tampico–Mante
- Carretera Guadalajara-Colima
Hasta el momento los líderes de transportistas y campesinos no han revelado más detalles sobre puntos de reunión, hora del cierre, duración de la protesta que planean hacer este próximo lunes.
