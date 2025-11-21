La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó este viernes que el megaparo nacional que harán en coordinación con líderes campesinos y agricultores este próximo lunes 24 de noviembre sigue "en pie".

Fuentes consultadas por ViveUSA informaron que la convocatoria para los operadores de transporte de carga a manifestarse en casi todo el país sigue vigente y negaron que tengan prevista una mesa de trabajo con alguna autoridad este próximo lunes.

¿Cuál es la exigencia de los transportistas?

De acuerdo con el anuncio hecho el pasado miércoles por líderes transportistas, campesinos y agricultores, entre sus exigencias a las autoridades está un alto a la inseguridad y a " la extorsión en los 32 estados de nuestro país de cuales sufrimos ".

¿Dónde se realizarán los bloqueos de transportistas este 24 de noviembre?

Aunque los transportistas no han revelado, hasta el momento, las carreteras donde se desplegarán para hacer este megabloqueo carretero nacional, informaron lo siguiente:

Se reunirán a las 8:00 de la mañana en el Zócalo de la capital del país

de la capital del país Bloquearán las principales carreteras del país

las principales del país Se manifestarán en la zona de aduanas de la frontera norte entre México y Estados Unidos

en la zona de de la frontera norte entre México y Estados Unidos Habrá afectaciones en la Ciudad de México y Estado de México

" Este 24 de noviembre, vámonos a las carreteras, vamos a tapar la industria y vamos a tapar las aduanas ", advirtieron.

¿En qué estados se realizará el mega paro de transportistas?

Como parte de los preparativos hicieron un llamado a sumarse por los "derechos del transporte de carga y del campo", por lo que los exhortan a no cargar sus vehículos y no salir a carretera.

La ANTAC tiene confirmado el bloqueo y afectaciones en al menos 16 estados de la República:

Ciudad de México Sonora Chihuahua Coahuila Veracruz Guanajuato Tamaulipas Estado de México Sinaloa Puebla Hidalgo Michoacán Jalisco Chiapas Querétaro Zacatecas

Asimismo, hacen un llamado a la sociedad a tomar sus precauciones y evitar salir a carretera.

" Les pedimos en este momento a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos que no salgan ese día porque no va a haber paz. Principalmente a los operadores, a todos los transportistas del país a que no saquemos un solo viaje ".

¿Qué dice Segob del megaparo de transportistas y campesinos?

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió un comunicado en el que informa que "se acordó que el próximo lunes, 24 de noviembre, integrantes de la Cámara de Diputados los recibirán para hablar sobre la Iniciativa de la Ley de Aguas".

Sin embargo, fuentes consultadas de la ANTAC negaron que hubieran acordado esa reunión luego de que en las anteriores "no ha habido ningún resultado hasta el hasta este momento"

Asimismo, las autoridades federales informaron que tanto Segob como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) "han tenido diversas mesas de trabajo con los productores y los agricultores de México en la búsqueda de solución a sus demandas".