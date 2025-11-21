La Fiscalía General de Michoacán informó de la detención de siete servidores públicos por su probable participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

En su cuenta de X, antes Twitter, la fiscalía agregó que los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez" y serán puestos a disposición del Juez de Control.

Hoy se informó también que un presunto autor intelectual del asesinato del alcalde, identificado como Jorge Antonio 'N', alias El Licenciado, fue ingresado este viernes al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México (centro del país), tras su detención el miércoles en Michoacán (oeste).

El Licenciado fue trasladado desde Mil Cumbres, una cárcel en Michoacán a la que ingresó la noche del jueves, hacia El Altiplano, adonde llegó alrededor de las 5:00 hora local (11:00 GMT) de este día, según los primeros reportes.

El asesinato de Manzo ha generado numerosas protestas tanto en Michoacán como en el resto de México, en medio de la violencia por el crimen organizado en varias regiones del país.