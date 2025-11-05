A cuatro días del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, su viuda Grecia Itzel Quiroz García, 35 años de edad, este miércoles rindió protesta como la nueva alcaldesa.

"Vengo con esa entereza con la que se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México. Hoy ese legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca. Este legado del Movimiento del Sombrero no lo callaron y no lo van a callar ", dijo Quiroz durante la sesión solemne del Congreso de Michoacán.

Hasta hace unos días, la esposa de Manzo fungía como presidenta honoraria del DIF de Uruapan, Michoacán, función que le permitía hacía labor social y en ocasiones acompañar al edil a diversos eventos públicos, según se muestra en sus propias redes sociales.

Sin embargo, a partir de este 5 de noviembre y hasta 2027, Grecia Quiroz encabezará el Ayuntamiento dando continuidad al proyecto político de Manzo, quien el año pasado ganó en las urnas por la vía independiente.

Desde el violento ataque en Uruapan, tanto la ciudadanía y el círculo más cercano del edil fallecido han mostrado su respaldo para la viuda, quien en el funeral de Manzo llamó a la población a seguir luchando por recuperar la paz.

¿Quién es Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo y nueva presidenta municipal de Uruapan? ¿Cuántos años tiene?

Sobre la carrera profesional de la nueva presidenta municipal Grecia Quiroz, los reportes en medios locales detallan que:

Es licenciada en Trabajo Social

2020: laboró en el DIF Municipal de Uruapan

2021: se sumó al equipo de trabajo de Carlos Manzo cuando ocupó una curul en la Cámara de Diputados por la bancada de Morena

por la bancada de Se integró a la "sombreiza", movimiento formado por el exlegislador

2024: presentó su candidatura independiente por la diputación local bajo el respaldo de la asociación civil " Mujeres Empoderando Uruapan AC ", sin embargo, posteriormente la retiró

bajo el respaldo de la asociación civil " ", sin embargo, posteriormente la retiró Desde septiembre de 2024 hasta hace unos días estuvo al frente del DIF de Uruapan

Cabe destacar el pasado 4 de noviembre, el amigo y compañero de causa de Carlos Manzo, Carlos Bautista Tafolla, publicó en sus redes que tras haber llegado a un conceso con el Movimiento del Sombrero confirmaron que el Congreso de Michoacán aceptó su propuesta de que Grecia Quiroz se convierta en la nueva presidenta municipal.

PUEDES LEER : Claudia Sheinbaum presenta denuncia contra el hombre que la acosó en la calle

.